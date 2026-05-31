Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del sábado 30 de mayo

Durante el sábado, 30 de mayo de 2026,

Los números ganadores son 15 16 18 19 21 47, la cifra complementaria el 20 y el número de reintegro el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos registró "0" ganadores con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario tuvo "3" ganadores con un galardón de "48294.28" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del sábado, 30 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.683.121 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.287.858,2 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores y, por ello, el premio fue de 48294.28 euros.

3.Cinco aciertos: 80 ganadores con un premio de 905,52 euros.

4.Cuatro aciertos: 4513 ganadores con un premio de 24,08 euros.

5.Tres aciertos: 82322 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 470112 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores acertantes de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus euros al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta únicamente con el dinero que estés dispuesto a perder y establece límites claros tanto de tiempo como de gasto. Haz pausas y recuerda que el juego debe ser una forma de ocio, no una salida a problemas personales.

Si sientes que has perdido el control, es importante que busques ayuda de inmediato. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a través de oficina@jugadoresanonimos.org.