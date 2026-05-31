Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores.

Durante el sábado, 30 de mayo de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "02 12 32 34 48 49", el complementario es "41", el reintegro es "3" y el Joker es "3198971".

La categoría especial tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "1" ganador con un galardón de "1237007.11" euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10420281 euros, de los cuales se entregaron 5731154.5 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1237007.1 euros

5 aciertos más el complementario: 2 acertantes con 100297.88 euros ganados

5 aciertos: 173 acertantes con un premio de 2125.77 euros

4 aciertos: 9041 acertantes con un premio de 59.17 euros

3 aciertos: 168233 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1078541 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuántos euros puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos : 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos : el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las oportunidades.

Por otro lado, el apostador también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: