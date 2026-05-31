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Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores.
Durante el sábado, 30 de mayo de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron "02 12 32 34 48 49", el complementario es "41", el reintegro es "3" y el Joker es "3198971".
La categoría especial tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "1" ganador con un galardón de "1237007.11" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10420281 euros, de los cuales se entregaron 5731154.5 euros.
- 6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1237007.1 euros
- 5 aciertos más el complementario: 2 acertantes con 100297.88 euros ganados
- 5 aciertos: 173 acertantes con un premio de 2125.77 euros
- 4 aciertos: 9041 acertantes con un premio de 59.17 euros
- 3 aciertos: 168233 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 1078541 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuántos euros puedo ganar con La Primitiva?
El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.
Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:
- 6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores
- 6 aciertos: 37%
- 5 aciertos y el complementario: se destina el 6%
- 5 aciertos: el 11%
- 4 aciertos: el 16%.
¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?
El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las oportunidades.
Por otro lado, el apostador también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro.
¿Dónde se pueden cobrar los premios?
Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar. Recomendaciones para los jugadores
Apuesta solo con dinero que puedas permitirte perder y pon límites claros de tiempo y gasto; haz pausas y mantén el juego como ocio, no como solución a problemas.
Si sientes pérdida de control, busca apoyo cuanto antes; puedes contactar con Jugadores Anónimos en el +34 670 691 513 o en oficina@jugadoresanonimos.org.