Un nuevo fenómeno astronómico ha despertado la atención de astrónomos y aficionados al cielo. El cometa C/2026 A1 (MAPS) se dirige hacia el interior del Sistema Solar y podría ofrecer un espectáculo poco habitual a comienzos de abril de 2026, cuando se acerque al Sol y alcance su máximo brillo. Se trata de un cometa poco común conocido como rozador solar, lo que significa que pasará extremadamente cerca del Sol. Ese encuentro podría provocar un aumento espectacular de su brillo y hacerlo visible desde la Tierra durante un breve periodo, aunque también existe la posibilidad de que se desintegre por el intenso calor. El cometa C/2026 A1 pertenece a la familia de rozadores solares de Kreutz, objetos que pasan muy cerca del Sol y que, si sobreviven a ese acercamiento extremo, pueden volverse muy brillantes y desarrollar colas espectaculares. Actualmente el cometa es un objeto tenue que requiere un telescopio pequeño para observarse. Sin embargo, los modelos indican que su brillo podría aumentar de forma drástica a principios de abril, cuando alcance el perihelio. En el escenario más favorable, el cometa podría hacerse visible a simple vista durante un corto periodo, incluso en un crepúsculo brillante o cerca del Sol. Aun así, los científicos advierten que estos cometas son muy impredecibles. El intenso calentamiento solar podría provocar una explosión de brillo espectacular o, por el contrario, hacer que el objeto se desintegre antes de ofrecer un gran espectáculo en el cielo. El momento clave para observar el cometa llegará entre el 4 y el 5 de abril de 2026. El 4 de abril alcanzará su máximo acercamiento al Sol, mientras que el 5 de abril se producirá su aproximación más cercana a la Tierra, a unos 83 millones de kilómetros. Si el cometa sobrevive a ese paso cercano al Sol, podría reaparecer en el cielo entre el 6 y el 15 de abril, cuando aumentaría rápidamente su brillo. En ese periodo podría llegar a verse a simple vista durante el crepúsculo. No obstante, la visibilidad será mejor en el hemisferio sur, mientras que en latitudes del hemisferio norte, como España, las ventanas de observación podrían ser más cortas y el cometa aparecería bajo en el horizonte. Por este motivo, la observación dependerá en gran medida de las condiciones del cielo y de cómo evolucione el brillo del cometa tras su paso junto al Sol. Desde National Geographic han recomendado observar estos fenómenos desde zonas alejadas de la contaminación lumínica o en espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica. En ese sentido, los lugares más recomendados para contemplar el cometa en España son los siguientes: