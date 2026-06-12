En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este viernes, 12 de junio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 1.929,75 euros. El valor de apertura refleja una variación del -101,57207 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum y del euro ha presentado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto indica un crecimiento en su valor en comparación con días anteriores.

La tendencia positiva sugiere un interés creciente en el Ethereum y la estabilidad del euro, lo que podría fomentar más inversiones en ambos activos.

En la última semana, Ethereum registró una leve caída del -0.63%, lo que sugiere un movimiento casi lateral con ligera presión bajista; sin embargo, en el último año acumula un descenso del -63.55%, evidenciando una rentabilidad negativa significativa para el largo plazo y una tendencia marcada por alta volatilidad y riesgo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 32.30%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.71%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.