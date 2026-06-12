En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este viernes, 12 de junio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,31 euros, cifra que refleja una variación del -0,7% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 en 2. La tendencia sugiere un crecimiento sostenido, lo que puede indicar un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, la cotización de Ripple registró un cambio del -1.65% y en el último año acumuló una variación del -63.32%, lo que evidencia una tendencia bajista pronunciada y una rentabilidad negativa para los inversores que mantuvieron la posición en ese periodo, con un perfil de riesgo elevado.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 42.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.87%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.