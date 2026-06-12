Restos de un vehículo tras el atentado de ETA en la plaza de la República Dominicana, en Madrid, el 14 de julio de 1986.

El 14 de julio de 1986, España quedó conmocionada por uno de los atentados más graves cometidos por ETA en Madrid. Una bomba colocada en un vehículo explotó al paso de un autobús de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana y dejó 12 guardias civiles muertos y decenas de heridos.

El ataque fue perpetrado contra alumnos de la Academia de Tráfico de la Guardia Civil y se convirtió en una de las matanzas más recordadas de la organización terrorista. Cuatro décadas después, el atentado sigue siendo una de las fechas más dolorosas en la memoria de las víctimas del terrorismo en España.

Qué pasó en Madrid el 14 de julio de 1986

La mañana del 14 de julio de 1986, un autobús de la Guardia Civil circulaba por la plaza de la República Dominicana, en Madrid. En el vehículo viajaban agentes que formaban parte de la Academia de Tráfico.

ETA había colocado un coche bomba en la zona. El explosivo fue activado cuando el autobús pasó por el lugar, lo que provocó una fuerte detonación en plena vía pública.

La explosión destruyó el vehículo atacado, causó daños materiales en los alrededores y dejó una escena de emergencia en uno de los puntos más transitados de la capital española. El atentado provocó la muerte de 12 guardias civiles y dejó decenas de heridos.

Fototeca Paloma Cartas atribuidas a ETA con exigencias de pago del llamado “impuesto revolucionario”, una forma de extorsión utilizada por la organización terrorista durante décadas. EFE

El atentado de ETA contra la Guardia Civil

El atentado de la plaza de la República Dominicana fue dirigido contra un transporte colectivo de la Guardia Civil. Las víctimas eran agentes vinculados a la especialidad de Tráfico, muchos de ellos en etapa de formación.

La elección del objetivo tuvo un fuerte impacto político y social. ETA golpeó en Madrid, atacó directamente a miembros de las fuerzas de seguridad y utilizó una metodología de alta letalidad: un coche bomba cargado con explosivos y metralla.

Por la cantidad de víctimas y por el blanco elegido, el atentado quedó registrado como el mayor ataque cometido por ETA contra miembros de la Guardia Civil.

La bomba de ETA que sacudió a España

La bomba utilizada por ETA estaba colocada en un vehículo estacionado cerca del recorrido del autobús. Según las reconstrucciones posteriores, el artefacto estaba compuesto por una importante cantidad de explosivo y elementos metálicos destinados a aumentar el daño.

La detonación generó una onda expansiva que afectó al autobús, a otros vehículos, a edificios cercanos y a personas que se encontraban en la zona. En los minutos posteriores, servicios sanitarios, fuerzas de seguridad y vecinos intentaron asistir a las víctimas y a los heridos.

El ataque ocupó las portadas de la prensa española y generó una fuerte condena política y social. También reforzó el rechazo ciudadano hacia la violencia terrorista de ETA, que durante los años 80 atravesaba una de sus etapas más sangrientas.

Quiénes fueron las víctimas del atentado

Las 12 víctimas mortales eran guardias civiles. El hecho de que varios de ellos fueran jóvenes agentes en formación agravó el impacto emocional del atentado y reforzó su recuerdo dentro de la institución.

Con el paso de los años, la plaza de la República Dominicana se convirtió en un lugar de memoria. Allí se realizaron distintos homenajes a los agentes asesinados y a las víctimas del terrorismo.

Cada aniversario vuelve a poner en primer plano el daño causado por ETA y el recuerdo de quienes fueron asesinados en uno de los ataques más graves cometidos por la organización terrorista en Madrid.

ETA y el contexto de violencia en España durante los años 80

El atentado de 1986 se produjo en una etapa de intensa actividad terrorista de ETA. Durante esos años, la organización buscó aumentar el impacto político y mediático de sus ataques con acciones de gran violencia y alta repercusión pública.

Madrid fue uno de los escenarios elegidos por ETA para amplificar su capacidad de daño. Los atentados con coche bomba se convirtieron en una de sus metodologías más destructivas, tanto por el número de víctimas como por el efecto psicológico que generaban en la sociedad.

El ataque de la plaza de la República Dominicana respondió a esa lógica: un atentado en la capital española, contra un objetivo de las fuerzas de seguridad y con consecuencias masivas.

Por qué el atentado conmocionó a España

El atentado conmocionó a España por la cantidad de víctimas, por el perfil de los guardias civiles asesinados y por el lugar donde ocurrió. No fue un ataque aislado ni menor, sino una acción terrorista de gran magnitud en una zona urbana de Madrid.

La imagen del autobús destruido, las víctimas mortales y los heridos dejó una marca profunda en la memoria colectiva. También convirtió al atentado en uno de los símbolos más brutales de la violencia de ETA durante la década de 1980.

A 40 años del ataque, la plaza de la República Dominicana sigue asociada al recuerdo de los 12 guardias civiles asesinados. El atentado permanece como una de las mayores masacres cometidas por ETA y como una de las heridas más dolorosas de la historia reciente de España.