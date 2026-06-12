En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este viernes, 12 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 49,66 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,28% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, indicando un incremento en su valor. Esta tendencia refleja un aumento en la demanda y el interés por parte de los inversores.

En la última semana, Litecoin registró un ligero avance del 0.68%, apuntando a un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año su cotización acumula un -64.85%, lo que implica una rentabilidad anual claramente negativa. Este contraste evidencia alta volatilidad: los modestos incrementos recientes no compensan las pérdidas prolongadas y la tendencia general sigue siendo bajista a pesar del alivio semanal.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 26.66%, es menor que la volatilidad anual de 52.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.