Feijóo reclama una “reconstrucción nacional” y denuncia un “nivel de degradación” sin precedentes.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este viernes que España atraviesa un momento de fuerte deterioro institucional y político, por lo que consideró urgente impulsar una “reconstrucción nacional”.

El líder de la oposición realizó estas declaraciones durante un encuentro organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo.

Durante su intervención, Feijóo afirmó que el PP representa “la única alternativa” al actual Gobierno y sostuvo que quienes hoy ocupan el poder “han dilapidado la confianza” de los ciudadanos.

El dirigente gallego recordó sus casi 14 años al frente de la Xunta de Galicia y señaló que aspira a recuperar la confianza que, según dijo, ha perdido el Ejecutivo nacional.

¿Por qué Feijóo habla de una “reconstrucción nacional”?

El presidente del PP aseguró que nunca imaginó encontrarse con el actual “nivel de degradación” de la vida pública española. Según explicó, la política nacional se encuentra dominada por asuntos judiciales y casos que ocupan la agenda de los tribunales, una situación que, a su juicio, aleja la atención de los problemas reales de los ciudadanos.

Feijóo reclama una “reconstrucción nacional” y denuncia un “nivel de degradación” sin precedentes. Fuente: EFE. Fuente: EFE Borja Sánchez-Trillo

En ese contexto, reclamó una “reconstrucción nacional” que permita recuperar la confianza en las instituciones y devolver a la política una imagen compatible con la “decencia”. Además, defendió la necesidad de retomar una agenda reformista centrada en la gestión y en la resolución de problemas concretos.

Feijóo también citó varias declaraciones pronunciadas en el pasado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relacionadas con la corrupción y la calidad democrática. Según argumentó, fue el propio Sánchez quien fijó los estándares con los que hoy puede evaluarse la situación política.

¿Qué medidas económicas propone el líder del PP?

Entre sus propuestas, Feijóo anunció que impulsaría una auditoría completa sobre el destino de los fondos europeos recibidos por España durante los últimos años. El objetivo, indicó, sería conocer “la verdad total” sobre la gestión de esos recursos.

Asimismo, defendió una reforma fiscal orientada a mejorar la competitividad, una simplificación administrativa para facilitar la actividad económica y un marco institucional basado en reglas claras, decisiones previsibles y seguridad jurídica para empresas e inversores.

El dirigente popular también apostó por acelerar los proyectos estratégicos mediante procedimientos más ágiles y criticó cualquier sistema que dependa de influencias políticas o contactos personales dentro de la administración.

Además, reivindicó el papel de los empresarios en la creación de riqueza y advirtió que las empresas no deben ser consideradas sospechosas por su éxito económico, aunque sí deben cumplir estrictamente las normas.

Feijóo reclama una “reconstrucción nacional” y denuncia un “nivel de degradación” sin precedentes. Fuente: EFE.

Pese a las críticas al Gobierno, Feijóo concluyó con un mensaje optimista. Aseguró que España tiene capacidad para superar la situación actual y sostuvo que, con esfuerzo conjunto, es posible construir un país “mejor” para los próximos años.