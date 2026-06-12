En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este viernes, 12 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 237,22 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,2% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva respecto al euro en los últimos dos días. Esto indica un crecimiento en su valor.

Esta tendencia sugiere un posible aumento en el interés y la demanda por parte de los inversores en el mercado de criptomonedas.

En la última semana, Bitcoin Cash registró una variación del -10.37%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula un -66.79%; esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para los inversores que mantuvieron posiciones, reflejando un deterioro sostenido de su cotización.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 75.85%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 55.18%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 224,5 euros.