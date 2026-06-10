Junio trae uno de los eventos astronómicos más importantes del año: el solsticio de junio, fenómeno que marcará de manera oficial el inicio del verano astronómico en el hemisferio norte y dará lugar a los días más largos y noches más cortas de todo 2026.

De acuerdo con información difundida por la NASA, el solsticio ocurrirá el domingo 21 de junio a la 1:24 (hora del Pacífico), momento en el que el hemisferio norte alcanzará su máxima cantidad de horas de luz solar durante el año.

Cuándo llegarán los días más largos del año

Según lo indican los expertos, durante los días previos y posteriores al 21 de junio llegan las jornadas de mayor duración de luz natural del año.

Esto significa que los amaneceres y atardeceres se producirán en horarios cercanos a sus extremos anuales, generando las noches más cortas de 2026.

Por el contrario, en el hemisferio sur, el fenómeno es opuesto: el solsticio de junio señala el inicio del invierno astronómico y la llegada de los días más cortos del año.

Información importante sobre el solsticio de verano que todos deben conocer

Si bien muchos creen que el día más largo es consecuencia del amanecer más temprano, en realidad esto no es así.

La NASA explica que el amanecer más temprano del año ocurre algunos días previos al solsticio, mientras que el atardecer más tardío se registra usualmente varios días después.