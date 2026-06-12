Hallan joyas por más de 1,3 millones de euros en una caja fuerte de Zapatero: “Ni es herencia de una abuela, ni valen 30.000”. Fuente: EFE

La investigación judicial contra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dio un nuevo giro tras el hallazgo de joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros dentro de una caja fuerte en su oficina.

La tasación, realizada por la histórica joyería Ansorena en colaboración con el Instituto Gemológico Español, incluye collares de oro blanco, diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y relojes de lujo.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió ampliar la investigación a posibles delitos fiscales y de presunto contrabando al considerar que el origen de las joyas “en estos momentos no está justificado”.

Las joyas millonarias halladas en la caja fuerte de Zapatero

Hallan joyas por más de 1,3 millones de euros en una caja fuerte de Zapatero: “Ni es herencia de una abuela, ni valen 30.000”. Fuente: EFE EFE

El informe judicial revela que las piezas encontradas durante el registro policial del pasado 19 de mayo alcanzan un valor aproximado de 1.323.915 euros.

Entre las casi ochenta joyas halladas aparece un collar valorado en 278.000 euros, considerado la pieza más costosa de toda la colección.

Según la tasación aportada a la causa, el collar está fabricado en oro blanco de 18 quilates, pesa 82 gramos y contiene dos esmeraldas naturales originales de Zambia junto a numerosos diamantes.

También fue localizado otro collar de oro blanco valorado en 220.000 euros. La pieza posee trece zafiros originales de Tailandia y diamantes que forman “un delicado diseño vegetal calado”, según detalló la joyería Ansorena.

Además, entre las joyas incautadas figuran pendientes con piedras preciosas, pulseras de oro, conjuntos de rubíes y relojes de marca valorados entre 3.000 y 6.000 euros.

La histórica joyería Ansorena realizó la valoración por pedido del juez José Luis Calama con apoyo técnico del Instituto Gemológico Español.

Por qué la Justicia amplió la investigación contra Zapatero

El hallazgo de las joyas llevó al magistrado de la Audiencia Nacional a abrir una pieza separada dentro de la investigación del caso Plus Ultra.

El juez considera que la posesión de bienes de lujo de elevado valor sin rastro fiscal suficiente representa “un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante”.

Además, la investigación también se amplió a un posible delito de contrabando. El magistrado entiende que el origen de las joyas “en estos momentos no está justificado”.

Zapatero tiene previsto declarar los próximos 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional como investigado dentro de la causa.

Según explicó a EFE su portavoz, Luis Arroyo, el expresidente atribuyó las joyas a herencias familiares procedentes de su madre y de su suegra, además de regalos “no especificados”. Inicialmente, Arroyo había asegurado que el valor de las piezas rondaba entre 30.000 y 50.000 euros.

Sin embargo, tras conocerse la tasación judicial superior a 1,3 millones de euros, el portavoz pidió perdón por haber “inducido a error” sobre la valoración real.

El impacto político que sacude al PSOE y al Gobierno

La investigación contra Zapatero ya provocó una fuerte reacción política en toda España. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que nunca pensó enfrentarse a un “nivel de degradación” como el actual y reclamó una “reconstrucción nacional”.

“Solo hay crónica de tribunales”, lamentó durante un encuentro con empresarios en Vigo. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, fue todavía más dura.

“Ni es herencia de una abuela, ni valen 30.000”, declaró sobre las joyas halladas. Muñoz sostuvo que la diferencia entre la valoración inicial y la tasación judicial demuestra que Zapatero “miente” y que “solo quién tiene algo que ocultar miente”.

Además, exigió saber “de dónde vienen, quién se las dio, por qué no las tributó”. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró que Zapatero pasó “de faro moral de la izquierda a foco de corrupción”.

Desde Vox también cuestionaron duramente al expresidente. El diputado José María Figaredo calificó el caso como “tremendo” y habló de “latrocinio máximo”.

Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Millán, afirmó: “Esta es la manera que ha tenido siempre el PSOE de ejercer el poder”.

Qué relación tiene Zapatero con el caso Plus Ultra

Hallan joyas por más de 1,3 millones de euros en una caja fuerte de Zapatero: “Ni es herencia de una abuela, ni valen 30.000”. Fuente: EFE EFE / Chema Moya

La investigación judicial sitúa al expresidente socialista como presunto “vértice” de una supuesta trama de tráfico de influencias. El caso analiza la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021.

Según el juez Calama, existirían indicios de una red de tráfico de influencias ante instancias públicas “en favor de terceros”. La investigación sostiene que la supuesta trama habría actuado a cambio de beneficios económicos.

El caso Plus Ultra se convirtió en una de las investigaciones políticas más sensibles de los últimos años por afectar a figuras históricas del PSOE. Incluso dentro de los socios del Gobierno aparecieron críticas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, pidió explicaciones a Zapatero y recordó que los expresidentes cuentan con “una salida muy digna” dentro del Consejo de Estado.

Desde Izquierda Unida, Antonio Maíllo calificó el valor de las joyas como “absolutamente desproporcionado”. El diputado Nahuel González advirtió además que este caso podría “desgastar” la coalición de Gobierno.