En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este viernes, 12 de junio de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 73.832,19 euros. El valor de apertura refleja una variación del -25,801504 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia negativa en los últimos dos días. Esto indica que su valor ha disminuido, lo que sugiere una posible reacción del mercado ante factores económicos adversos.

En la última semana, Bitcoin mostró un leve avance del 1.39%, lo que sugiere un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año su variación ha sido del -48.5%, reflejando una rentabilidad acumulada negativa y alta volatilidad. En conjunto, el desempeño reciente es moderadamente positivo, pero el balance anual es adverso, por lo que la rentabilidad depende del horizonte temporal y la tolerancia al riesgo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin es del 29.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.67%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.