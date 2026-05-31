En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este domingo, 31 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,54 euros, cifra que refleja una variación del -0,19% en comparación con el día de ayer.

En los últimos días, el precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2.

Esto sugiere que los inversores están sintiendo confianza en el crecimiento del Ripple en relación con el euro.

La cotización de Ripple ha permanecido casi estable en la última semana, con un leve retroceso del -0.01%, pero en el último año registra una fuerte caída del -55.8%, lo que refleja una rentabilidad negativa sostenida para los inversores a largo plazo y evidencia presión bajista pese a la reciente estabilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 17.31%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.