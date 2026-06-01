Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del domingo 31 de mayo

Durante el domingo, 31 de mayo de 2026,

Los números ganadores son 01 02 23 24 35 41, la cifra complementaria el 9 y el número de reintegro el 6.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "1176801.35" euros y la de cinco aciertos más el complementario tuvo "2" ganadores con un galardón de "64914.85" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del domingo, 31 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.111.931 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.130.781 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 1176801.35 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 64914.85 euros.

3.Cinco aciertos: 52 ganadores con un premio de 1.248,36 euros.

4.Cuatro aciertos: 3368 ganadores con un premio de 28,91 euros.

5.Tres aciertos: 69009 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 412933 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El costo de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo excedente se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo con dinero que puedas permitirte perder. Fija límites previos de tiempo y gasto y respétalos sin excepciones. Evita jugar para recuperar pérdidas y prioriza el descanso y otras actividades fuera del juego.

Si notas que el juego afecta tu ánimo, tus relaciones o tus finanzas, detente y busca apoyo.