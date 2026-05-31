En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 31 de mayo de 2026 en España es de 348,12 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,04%.

El precio del Bitcoin Cash ha tenido una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mostrado estabilidad. Esto sugiere un aumento en el interés por Bitcoin Cash en comparación con la estabilidad del euro.

En la última semana, Bitcoin Cash ha retrocedido 12.83%, reflejando presión vendedora a corto plazo; y en el último año acumula una caída del 50.17%, lo que implica una rentabilidad negativa significativa para quienes han mantenido la posición durante ese período. En conjunto, la evolución reciente sugiere una tendencia bajista y elevada volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana es del 58.68%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 53.05%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 348,1 euros.