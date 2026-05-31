En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 31 de mayo de 2026 en España es de 60,23 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,27%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha mostrado un aumento sostenido en los últimos días, indicándose por un dato de tendencia de -1 positivo.

Esto sugiere un fortalecimiento del Litecoin frente al euro, lo que podría atraer más inversores al mercado de criptomonedas.

La cotización de Litecoin muestra un desempeño débil: en la última semana registró una variación de -0.2%, indicando estabilidad con ligero sesgo bajista, mientras que en el último año acumula -55.09%, lo que se traduce en una rentabilidad fuertemente negativa para inversores de largo plazo y una tendencia descendente predominante.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, que fue del 11.67%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 53.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.