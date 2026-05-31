En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este domingo, 31 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.334,86 euros, cifra que refleja una variación del -0,41% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum y el euro ha seguido una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un aumento en su valor con un dato de -1 positivo. Esto sugiere que ambos activos están en un momento de crecimiento sostenido, lo cual es favorable para los inversores.

En la última semana, la cotización de Ethereum retrocedió -3.12% y en el último año acumula una variación de -55.37%. Esta evolución refleja una tendencia claramente bajista y una rentabilidad negativa en el periodo anual, con presión vendedora y elevada volatilidad, sin señales firmes de recuperación.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum es del 16.22 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 57.42 %.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.