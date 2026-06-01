La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 1 de junio

El clima en España se mantendrá mayormente estable, con cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. En el norte de Canarias, Galicia, área cantábrica, Alborán y Baleares habrá intervalos de nubes bajas, mientras que se espera la llegada de un frente en Galicia que puede dejar precipitaciones débiles.

Por la tarde, se formará nubosidad en el centro y este peninsular, con chubascos y tormentas en el Pirineo oriental. Las temperaturas máximas aumentarán en algunas regiones, superando los 34-36 grados en el interior sur, mientras que las mínimas se mantendrán elevadas en el centro y sur peninsular.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

En Madrid, cielos poco nubosos con nubes altas y evolución desde el mediodía (más en la Sierra), máximas de 36 grados en la Vega de Aranjuez y viento flojo variable tendiendo a oeste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía predominarán cielos poco nubosos, con nubosidad de tarde en sierras orientales y algún chubasco aislado; nubes bajas en el litoral mediterráneo, temperaturas sin cambios y vientos flojos variables, con intervalos moderados del oeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso, aunque en el litoral central y sur habrá intervalos de nubes bajas por la mañana. Por la tarde, se esperan nubes de evolución en el Pirineo y algunos chubascos con tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y 35 grados de máxima, con viento flojo del noroeste en el Ampurdán y variable en otras áreas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielos despejados o poco nubosos, aunque por la tarde se prevén intervalos de nubes en el Pirineo y el sistema Ibérico, donde no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas oscilarán entre 12 grados de mínima y 35 grados de máxima, con un ligero ascenso en el oeste de Zaragoza. El viento será flojo del noroeste en el valle del Ebro y variable en el resto, cambiando a brisas en la tarde.

El clima en Asturias estará poco nuboso con intervalos de nubosidad alta y baja, brumas y probables nieblas en el interior y la Cordillera. Se esperan chubascos y tormentas aisladas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 26 grados, con mínimas estables en la mayoría de la región y ligeros descensos en el litoral y la Cordillera oriental. El viento será flojo variable, arreciando a componente norte y luego a oeste moderado en el litoral.

Cómo estará el clima en España este lunes 1 de junio (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con nubes altas; brumas y algún banco de niebla matinal. Temperaturas con pocos cambios: máxima 29 grados y mínima 14. Viento flojo del sur y sureste, con brisas costeras por la tarde.

En general, se prevé un predominio de cielos nubosos con apertura de claros por la tarde en vertientes norte, mientras que en el resto habrá cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados, sin cambios significativos o con ligero ascenso. Habrá viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, donde se esperan rachas muy fuertes a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con temperaturas entre 16 y 34 grados y posibilidad de chubascos con tormenta en el norte de Castellón por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con algunas nubes altas y nubosidad de evolución en la tarde, especialmente en el este y en zonas montañosas; las temperaturas serán agradables con mínimas de 8 grados y máximas que ascenderán hasta 33 grados y el viento soplará del norte o nordeste, cambiando a oeste y noroeste durante el día, de manera floja con intervalos de moderado.

Cielo poco nuboso con nubes altas; desde el mediodía crecerá nubosidad de evolución (salvo en el tercio occidental), más abundante en la mitad oriental. Temperaturas sin cambios y viento flojo variable, arreciando a flojo-moderado del oeste a mediodía.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá intervalos de nubes bajas, vientos flojos variables y temperaturas estables entre 17 y 25 °C.

En Melilla habrá intervalos de nubes bajas y vientos flojos variables, con pocos cambios de temperatura entre 21 y 28 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Poco nuboso con intervalos de nubes altas y de evolución; brumas y nieblas aisladas al inicio y final del día; mínimas sin cambios salvo ligero descenso en el litoral occidental, máximas en ascenso (más en Álava) y viento flojo girando a norte en horas centrales. Por otro lado,

El clima en Navarra se prevé poco nuboso con algunas nubes altas, brumas matinales en el norte y máximas de 27 grados, mientras que las mínimas caerán a 9 grados.

En La Rioja, poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde en la sierra; mínima de 10 grados en ligero descenso y máxima de 33 en ascenso, con viento del noroeste o variable, flojo con intervalos de moderado.