En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 31 de mayo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 85.659,31 euros. El valor de apertura refleja una variación del 6,759676 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha mostrado un aumento en los últimos días, con un dato de 1 positivo que indica una tendencia alcista.

Este crecimiento sugiere un aumento de la demanda y confianza en ambos activos en el corto plazo.

En la última semana, Bitcoin registró un descenso del 2,93% y en el último año acumula una variación negativa del 36,8%. Esta evolución indica alta volatilidad y una tendencia bajista en el balance anual, lo que se traduce en rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo; a corto plazo, el retroceso semanal sugiere presión vendedora moderada sin cambiar el sesgo general.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 14.74%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 35.11%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.