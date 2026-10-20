Una incidencia técnica vinculada a Google Cloud afecta a los pagos con tarjeta, las transferencias y el acceso a la aplicación bancaria.

La plataforma bancaria Revolut sufre una caída internacional este martes 20 de octubre que afecta a miles de clientes en España y otros países. La incidencia ha provocado problemas para acceder a la aplicación móvil, realizar transferencias, pagar con tarjeta y retirar dinero de los cajeros automáticos.

La entidad ha reconocido problemas en 31 servicios en España, según su página oficial de estado del sistema. Entre las funciones afectadas también aparecen el cambio de divisas, las inversiones en bolsa y las operaciones con criptomonedas.

La interrupción coincide con una avería en la infraestructura tecnológica de Google Cloud en Londres, que presta servicios a diferentes empresas europeas. Revolut ha asegurado que el dinero y los datos personales de sus clientes permanecen seguros mientras sus equipos trabajan para recuperar la normalidad.

¿Por qué no funciona Revolut hoy y qué ha provocado la caída?

Miles de usuarios registran dificultades para operar con sus cuentas mientras la entidad trabaja para restablecer el servicio y asegura que los fondos están protegidos. Shutterstock

La caída de Revolut está relacionada con una interrupción de los servicios de Google Cloud, la plataforma de infraestructura tecnológica perteneciente a Alphabet. La compañía estadounidense ha reconocido problemas en su región europe-west2, situada en Londres.

Según el registro oficial de Google Cloud, la incidencia comenzó a las 8:08 horas del martes 20 de octubre, horario peninsular español. El fallo ha provocado errores de funcionamiento y dificultades de conectividad en distintos servicios tecnológicos alojados en esa infraestructura.

La agencia Reuters ha vinculado los problemas de Revolut con esta avería. La incidencia afecta a la operativa bancaria en varios países, aunque la entidad no ha comunicado cuántos usuarios se han visto perjudicados ni ha precisado el alcance total de las interrupciones.

Qué servicios de Revolut están afectados por la caída en España

La interrupción no se limita al acceso a la aplicación móvil. Según la página oficial de Revolut España, 31 servicios figuran como parcialmente no disponibles, lo que significa que determinadas operaciones pueden fallar o presentar dificultades.

Entre los principales servicios afectados se encuentran:

Pagos con tarjeta

Transferencias bancarias

Retiradas de efectivo

Recargas de saldo

Cambio de divisas

Inversiones

Atención al cliente

Los problemas también alcanzan a Revolut Business, la plataforma destinada a empresas. En este caso, se han registrado incidencias en el acceso a la aplicación y a la versión web, las transferencias y algunos servicios de procesamiento de pagos para comercios.

La entidad mantiene el seguimiento de la avería a través de su página oficial de estado del sistema, donde los clientes pueden consultar qué funciones siguen afectadas y cuáles recuperan su funcionamiento habitual.

¿Cuándo volverá a funcionar Revolut y qué ha dicho el banco?

Por el momento, Revolut no ha comunicado una hora concreta para el restablecimiento completo de sus servicios. La duración de la interrupción dependerá de la evolución de los problemas técnicos y de las tareas necesarias para recuperar la operativa.

En un mensaje dirigido a sus clientes, la compañía ha reconocido la incidencia y ha asegurado que sus equipos trabajan para resolverla. También ha insistido en que la avería no implica que los fondos depositados en las cuentas estén en peligro.

“En estos momentos estamos experimentando una incidencia que afecta a varios de nuestros servicios. Podemos confirmar que los fondos y los datos de todos nuestros clientes están totalmente seguros”, ha explicado Revolut.

Mientras continúa la interrupción, los usuarios pueden consultar tanto las actualizaciones del banco como el registro oficial de incidencias de Google Cloud. La recuperación de los sistemas puede producirse de forma gradual, por lo que no todas las funciones tienen que volver a estar disponibles al mismo tiempo.

El neobanco confirma problemas en 31 servicios, entre ellos las retiradas de efectivo, las operaciones de inversión y el cambio de divisas. Shutterstock

Qué hacer si Revolut no permite pagar con tarjeta o realizar transferencias

Los clientes que estén experimentando problemas con sus cuentas deben comprobar el estado de sus operaciones antes de intentar realizarlas nuevamente. Esto resulta especialmente importante cuando un pago o una transferencia aparece como pendiente.

Ante una caída de este tipo, conviene seguir estas recomendaciones:

Comprobar los movimientos de la cuenta: si una operación no se ha completado aparentemente, verificar su estado antes de volver a intentarla para reducir el riesgo de duplicidades. Utilizar otro método de pago: recurrir a una tarjeta de otra entidad o a dinero en efectivo mientras persistan los problemas. Evitar reinstalar la aplicación: si el fallo procede de la infraestructura del servicio, eliminar e instalar nuevamente la app no solucionará la incidencia general. Consultar los canales oficiales: revisar las comunicaciones de Revolut para conocer las actualizaciones sobre la recuperación de los servicios. Desconfiar de mensajes sospechosos: no facilitar contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios a través de enlaces recibidos por SMS o correo electrónico.

En caso de que una operación haya provocado un cargo duplicado o cualquier otro perjuicio económico, es recomendable conservar los comprobantes y contactar con la entidad cuando sus canales de atención estén disponibles.

La incidencia vuelve a poner de manifiesto la dependencia de las entidades financieras digitales respecto de grandes proveedores tecnológicos. El Banco Central Europeo (BCE) ya ha advertido sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de continuidad del negocio y recuperación ante interrupciones de los servicios en la nube.