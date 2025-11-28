Adiós a los peajes: estas autopistas serán 100% gratis a partir de estos años. (Imagen: archivo)

Desde el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible informaron que avanzan en un plan para suprimir los peajes. La medida se definió en abril de 2020, cuando se planteó un plazo máximo de 30 años para poner fin a todas las autovías y autopistas de pago en España.

Estos peajes han sido motivo de controversia, ya que muchos ciudadanos consideran injusto tener que abonar una tarifa por circular por determinadas vías.

Muchos peajes de las autopistas españolas ya tienen prevista su fecha de finalización. ¿Cuándo será? (Imagen: archivo)

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) señalan que “la Red de Carreteras del Estado está compuesta por 26.478 km de los que 12.091 km son vías de alta capacidad, es decir, autopistas, autovías y carreteras multicarril. De estos 12.091 km, una vez eliminados los peajes de la AP-1, AP-2, AP-4 y AP-7 (La Jonquera-Alicante) quedan 1435 km que son autopistas de peaje directo al usuario”.

¿Para cuándo está prevista la finalización de peajes en España?

Autopista AP-68 (Bilbao a Zaragoza): Finaliza en 2026.

Autopista AP-6 (Villalba-Villacastín-Adanero): Finaliza en 2029.

Autopista AP-51 (Conexión con Ávila): Finaliza en 2029.

Autopista AP-61 (Conexión con Segovia): Finaliza en 2029.

Autopista AP-46 (Alto de Pedrizas-Málaga): Finaliza en 2044.

Autopista AP-7 (Málaga a Estepona): Finaliza en 2046.

Autopista AP-9 (Ferrol a la frontera con Portugal): Finaliza en 2048.

Autopista AP-7 (Alicante a Cartagena): Finaliza en 2048.

Autopista AP-66 (Campomanes a León): Finaliza en 2050.

Autopista AP-7 (Estepona a Guadiaro): Finaliza en 2054.

Autopista AP-71 (León-Astorga): Finaliza en 2055.

Autopista AP-53 (Santiago de Compostela a Alto de Santo Domingo): Finaliza en 2074.

Según lo informado, está previsto que para el 2033 finalicen los peajes en estas diferentes vías de España:R-2 (Madrid a Guadalajara), R-3 (Madrid a Arganda), R-4 (Madrid a Ocaña), R-5 (Madrid a Navalcarnero), M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), AP-7 (Cartagena-Vera), AP-7 (Circunvalación Alicante), AP-36 (Ocaña a La Roda) y AP-41 (Madrid-Toledo).Además, las siguientesse encuentran actualmente en régimen de peaje, y finalizarán en las fechas que exponemos a continuación:

Cabe destacar que la tasa a pagar depende de cada peaje, así como también la cantidad a abonar por pasar un peaje puede variar en función del tipo de vehículo.