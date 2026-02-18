El Gobierno español confirmó que tres peajes pasarán a ser gratis próximamente, por lo que beneficiará a miles de conductores que transitan cada día las autopistas del país. La noticia llega después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible apruebe este año una actualización en las tarifas con un incremento de hasta un 4%, dependiendo de la empresa gestora. Según indicó la Comisión Europea la semana pasada, en España se podrá eliminar tres peajes históricos para una de las autopistas con mayor volumen de tráfico en el país. Se trata de estos tres pasos: Más allá de la buena noticia que es la gratuidad de los pasos, la medida no entrará en vigencia en 2026. Justamente, confirmaron que habrá que esperar hasta noviembre de 2029 como mínimo. Además, existe un calendario del fin de las concesiones de ciertas autopistas del país, por lo que hay fecha de cuando pasarán a ser gratis, siempre y cuando, no haya otro cambio: Vale destacar que existen peajes en los que ya no se deben pagar, tal como ocurre en la AP-7 en tramos entre Alicante, Tarragona, Valencia y Barcelona. También ocurre con la AP-2 de Zaragoza al Mediterráneo, la AP-1 y AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Por su parte, la AP-7 en Alicante fue gratuita hasta el 15 de febrero pasado y se espera que vuelva a tener esa condición para este año. Por su parte, el 11 de noviembre, pasaría a ser gratis la AP-68, la cual conecta Bilbao con Zaragoza. En el caso de Castilla y León, bonifican los tramos en la AP-6 (Adanero-Madrid), AP-51 (Ávila-Salamanca), AP-61 (El Espinar-Segovia) y la AP-71 (León-Astorga).