La restricción comenzó a las 00:31 horas del 19 de octubre y se prolongará de forma ininterrumpida durante casi cinco jornadas. Imagen de los peajes de las radiales de Madrid.

La Dirección General de Tráfico ha notificado una interrupción notable de la circulación en el noreste de la capital. Desde la madrugada de este lunes, un tramo clave de la autopista M-12 permanece cerrado a los vehículos debido a trabajos sobre el asfalto. La medida afecta a uno de los sentidos de esta vía rápida, conocida como el Eje Aeropuerto por conectar varias circunvalaciones con las instalaciones aeroportuarias.

La restricción comenzó a las 00:31 horas del 19 de octubre y se prolongará de forma ininterrumpida durante casi cinco jornadas. Según el aviso oficial del organismo de tráfico, la previsión inicial apunta a que las labores concluirán a las 07:00 horas del viernes 23 de octubre. Ante esta situación, conviene que consultes las condiciones de la vía antes de emprender viaje para evitar retenciones imprevistas.

Motivo de los trabajos y tramo afectado

La incidencia está catalogada por las autoridades como un corte de calzada ocasionado por obras de mantenimiento. La actuación se concentra entre los puntos kilométricos 5 y 3,8 dentro del término municipal de Madrid. Las cuadrillas técnicas trabajan en la adecuación y mejora de la infraestructura vial, lo que obliga a inhabilitar por completo el paso de coches en la plataforma afectada mientras duren las faenas.

El trazado de la autopista soporta diariamente una gran cantidad de desplazamientos laborales y de viajeros que conectan con la Terminal 4 de Barajas. Debido a la ocupación total de la calzada en el tramo afectado, quienes habitualmente transitan por este punto deben extremar la prudencia y atender a la señalización provisional instalada por los operarios.

Mapa de localización de la autopista M-12 NACLE / WIkimedia Commons

Cuáles son las rutas alternativas y pautas para el trayecto

Para esquivar este bloqueo, los usuarios disponen de diversos itinerarios en la red viaria madrileña, como las autovías M-11, M-13 y M-14, además del enlace con la M-40 o la autopista de peaje R-2. Asimismo, quienes se desplacen desde localidades como Alcobendas o San Sebastián de los Reyes pueden recurrir a la autovía A-1 para continuar su trayecto. Resulta aconsejable anticipar las salidas de casa, especialmente si viajas en las franjas de mayor afluencia o en las horas más peligrosas para conducir identificadas en carretera.

La DGT y los paneles de mensajería variable de la red estatal ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre la fluidez del tráfico en el entorno de Barajas. Además, el teléfono de información 011 y las aplicaciones móviles de navegación permiten comprobar retenciones adicionales en accesos colindantes. Si debes dirigirte al aeropuerto para tomar un vuelo antes del viernes, planifica un margen de tiempo adicional para evitar demoras indeseadas en los controles de acceso.