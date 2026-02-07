La jubilación de Quico, conductor de la línea 118 de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), se convirtió en un acontecimiento vecinal. En febrero de 2024, cuando hizo su último recorrido, más de setenta personas del núcleo de Mas Sauró lo esperaban en la parada del Torrent de Rovelló con pancartas, abrazos y aplausos. El chofer, que había trabajado durante nueve años en esa línea de barrio, rompió a llorar al detener el autobús y ver la cantidad de vecinos que habían bajado a despedirle. La historia volvió a ser viral años después. La escena fue grabada por uno de los pasajeros habituales, que subió el vídeo a redes sociales donde se hizo viral. En las imágenes se escucha a un vecino decir desde el interior del vehículo: “Aquí hay más gente que nunca. Ha bajado todo el barrio a despedirte. Te queremos”. Quico se echó las manos a la cabeza, paró el bus y bajó a abrazar uno por uno a los presentes, en una despedida que ninguno olvidará. El trato humano de Quico fue lo que conquistó a los usuarios de la línea 118. Los vecinos destacan que dejaba a las personas mayores en la puerta de casa en lugar de hacerlo en la parada oficial, un gesto que rompía con el protocolo pero que facilitaba la movilidad de quienes tenían dificultades para caminar. También daba su número de teléfono a vecinas del barrio para que le avisaran si llegaban unos minutos tarde al último autobús de la noche, y las esperaba. Un usuario que participó en la despedida resumió el perfil del conductor con una frase contundente: “Se lo ha ganado con humanidad y demostrando que se puede trabajar de otra forma”. Otro vecino añadió en redes sociales que Quico se saltaba “las reglas de la empresa por humanidad”, un detalle que resume la relación de confianza que había construido con los usuarios habituales de la línea. La línea 118 de TMB conecta la Plaça de Vallvidrera con Mas Guimbau, atravesando el núcleo de Mas Sauró, donde vive buena parte de los vecinos que despidieron a Quico. El autobús tiene una frecuencia de paso de 45 minutos en días laborables y de 75 minutos los fines de semana, según datos de TMB y plataformas de movilidad urbana. Los horarios de la línea van de 7:25 a 20:25 horas en días laborables y de 9:10 a 20:25 los sábados y domingos. Una entidad vecinal del barrio aprovechó la viralización del homenaje a Quico para reclamar más autobuses de barrio y mejorar la frecuencia de paso, argumentando que “queremos más conductores como Quico en las calles”.