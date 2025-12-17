El transporte público cambia para siempre: así puedes viajar todo el año de forma ilimitada por menos de 5 euros.

El transporte público en España atraviesa un cambio profundo. Barcelona deja atrás los billetes magnéticos que busca simplificar la movilidad, pero generan dudas entre los usuarios.

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) del área de Barcelona tenía previsto retirar a lo largo de 2025 los antiguos billetes de cartón con banda magnética. Y así lo ha hecho.

Desde ahora, los títulos de transporte solo pueden utilizarse mediante el sistema T-mobilitat . Este cambio convive con el anuncio del Ejecutivo de un abono estatal ilimitado.

El transporte público cambia para siempre: así puedes viajar todo el año de forma ilimitada por menos de 5 euros.

Fin de los billetes magnéticos: qué se usa para pagar el transporte en Barcelona

Barcelona ya no utiliza billetes de cartón con banda magnética. La ATM confirmó que todos los títulos funcionan mediante la T-mobilitat. El sistema admite formato anónimo de cartón reutilizable, tarjeta de plástico o soporte digital.

Según explicó el organismo, “esta medida se enmarca en la apuesta de la ATM por la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental”. El objetivo es reducir residuos y modernizar el acceso al transporte.

La implantación es total en metro, autobuses, tranvías y Ferrocarrils de la Generalitat. Para los usuarios habituales, el cambio ya es obligatorio y definitivo.

Las cifras respaldan el despliegue del sistema. “Durante 2024 la T-mobilitat registró más de 858 millones de validaciones con títulos integrados”, según datos oficiales de la ATM.

El uso de la T-mobilitat creció con fuerza en 2025. “En enero de 2025 ya había 2,3 millones de personas dadas de alta en el sistema”, informó la ATM. La cifra siguió aumentando durante el año.

El reparto por tipo de soporte muestra preferencias claras. Un 64% utiliza la tarjeta de plástico personalizada. El 31% valida con tarjeta de cartón T-mobilitat. Solo un 5% usa el soporte móvil.

T-metropolitana: cómo funciona la tarjeta de transporte para viajar sin límites por Barcelona

Dentro del sistema T-mobilitat, la ATM integra la T-metropolitana. Se trata de la tarjeta social del Área Metropolitana de Barcelona. Está pensada para garantizar un transporte público accesible.

El título está destinado a personas mayores de 60 años, ciudadanos con discapacidad igual o superior al 33%, a sus acompañantes y a personas con bajos recursos. Es obligatorio estar empadronado en uno de los 36 municipios del área metropolitana.

La tarjeta permite viajar sin límites por toda la red integrada. Incluye metro, autobuses urbanos e interurbanos, tranvías y Ferrocarrils de la Generalitat.

El transporte público cambia para siempre: así puedes viajar todo el año de forma ilimitada por menos de 5 euros. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Precio de la T-metropolitana y tipos de tarjeta

La T-metropolitana física tiene un precio de 4,5 euros. Es un pago único que solo se abona al adquirirla por primera vez.

Existen tres categorías bien definidas. La tarjeta rosa gratuita está dirigida a mayores de 60 años o personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Deben tener ingresos brutos inferiores a 9.240 euros anuales por persona. “Permite viajar pagando solo una tasa anual de 6,20 euros”, según el Área Metropolitana de Barcelona.

La tarjeta rosa reducida se aplica a ingresos de hasta 18.480 euros. Da derecho a comprar la T-4 de diez viajes por 2,15 euros, sin tasa anual.

El pase de acompañante está pensado para personas con discapacidad que necesitan apoyo. No exige requisitos económicos y tiene una tasa anual de 6,20 euros.

Cómo solicitar la tarjeta social de transporte en Barcelona

El trámite para obtener la T-metropolitana es sencillo. Puede realizarse de forma presencial en las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento.

También es posible completar la solicitud en línea. El procedimiento se hace a través del portal de trámites oficial.

La documentación requerida depende del tipo de tarjeta solicitada. Incluye acreditación de edad, discapacidad o nivel de ingresos.

Una vez aprobada, la tarjeta se integra al sistema T-mobilitat. El usuario puede comenzar a viajar sin límites en la red metropolitana.