El candidato del PP a la reelección en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ganado ampliamente las elecciones autonómicas de este 17 de mayo, con 53 diputados, pero se ha quedado a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta, por lo que tendrá que negociar con Vox para gobernar, informó EFE. Con más del 98 por ciento de los votos escrutados, el PSOE que dirige María Jesús Montero ha obtenido su peor resultado histórico en Andalucía, comunidad que fue feudo tradicional para los socialistas, y se queda con 28 diputados, dos menos de los que había logrado en 2022 su antecesor en el cargo, Juan Espadas. Vox sube ligeramente y consigue 15 escaños, que es uno más de los que tenía hasta ahora. Sin embargo, se convierte en pieza clave para el gobierno de Juanma Moreno, que necesitará pactar con ellos, ya que esta formación ya ha avanzado que no se iban a abstener. Adelante Andalucía, el partido de izquierda y andalucista, se convierte en la cuarta fuerza en la comunidad con una gran subida al lograr 8 diputados, cuando hasta ahora sólo tenía dos. Por Andalucía, la coalición de izquierdas en la que se integran IU, Movimiento Sumar y Podemos, queda relegada a la última posición en el Parlamento andaluz con 5 diputados, los mismos que tenía hasta ahora. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la primera dirigente del PP en reaccionar, ha celebrado este domingo que el presidente andaluz, Juanma Moreno, haya logrado “arrasar a la izquierda en Andalucía una vez más”. “Esta derrota absoluta de Pedro Sánchez debería obligarle a dimitir, pero no lo hará porque su vida no depende de la política, sino de las condenas a todo su entorno y colaboradores”, ha afirmado la presidenta en un mensaje a través de X. Andalucía ha celebrado este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que han podido votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58% con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022. La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales sin incidencias relevantes, salvo en el colegio Los Azahares de Sevilla Este, en el Constitución 78 de Málaga y en La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde las votaciones no pudieron comenzar en algunas mesas a las 9:00 horas. Del total de personas que pueden votar, 6.510.856 residen en Andalucía, y 302.005 están inscritas en el extranjero. Por su parte, han solicitado el voto por correo 178.541 personas, de las cuales 510 lo han hecho desde el extranjero. De los electores residentes en Andalucía, hay 368.858 nuevos que han podido participar por primera vez en unas andaluzas al haber cumplido 18 años desde junio de 2022. Para todo ello, se han impreso más de 686 millones de papeletas y unos siete millones de sobres. El 17 de mayo los andaluces han elegido a los integrantes del Parlamento de Andalucía, la cámara legislativa autonómica encargada de aprobar leyes, presupuestos y elegir al presidente o presidenta de la Junta. El reparto de escaños se realiza mediante el sistema D’Hondt, utilizado en España para distribuir los escaños de manera proporcional según los votos obtenidos por cada partido político. En ese contexto, cada provincia cuenta con un número determinado de diputados: