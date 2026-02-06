A pocos días de terminar el 2024, el Gobierno de España llevó a cabo el último Consejo de Ministros, en el que se aprobó una batería de medidas económicas. Entre ellas, destaca la prórroga de las bonificacionesaltransporte público, vigentes desde septiembre de 2022 y que se mantendrán durante el primer semestre de 2025. Tras la extensión de este beneficio, los mayores de 60 están de enhorabuena, pues podrán acceder a varios descuentos al viajar con RENFE. En la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que el Ejecutivo ha aprobado extender dichas medidas hasta junio del próximo año y que luego van a ser seguidas de “un amplio paquete de descuentos y ayudas para viajeros". “Gracias a las mejoras del servicio y la apuesta decidida del Gobierno por los descuentos y por la gratuidad para determinados trayectos y segmentos de la población, el uso del transporte público se ha incrementado en un 13%“, puntualizó. Desde el sitio web de RENFE indican que puedes asegurarte “un descuento en todos tus viajes en tren por solo 6 euros. Puedes adquirir tu Tarjeta Dorada, nominativa e intransferible, en las taquillas de las estaciones o en agencias de viaje". La Tarjeta Dorada de RENFE cuenta con diferentes descuentos según el tren que elija la persona, siendo del 25% o del 40%. En su web, RENFE explica que en trenesAVE, AVE Internacional entre España y Francia y Larga Distancia el descuento es del 25% sobre cualquier precio disponible. Por su parte, en los trenes de Media Distancia, el descuento alcanza el 40%. En cuanto a los trenes Avant, el descuento que se aplica va en función del día que se coge el billete: De lunes a viernes: 25% de descuentoSábados y domingos: 40% de descuento Para el resto de los servicios, sobre el precio a tarifa General/Base.El descuento no será acumulable a otros, excepto el derivado de ser titular de Familia Numerosa, y en aquellos otros que específicamente así lo indiquen en sus condiciones. renovar la tarjeta: por 1 año (6 euros), por 2 años (12 euros) o por 3 años (15 euros, ahorro de un 16%)consultar / reimprimir-descargar PDF / reenviar passbookanular la tarjeta (dentro de los 15 días siguientes a la fecha de renovación, exclusivo para renovación online). La Tarjeta Dorada de RENFE es personal e intransferible, pensada para personas mayores de 60 años, y ofrece descuentos según las condiciones establecidas. Siempre debe ir acompañada por el billete correspondiente. Puedes obtener la Tarjeta Dorada en las taquillas de las estaciones, en agencias de viajes físicas y a través de algunas entidades financieras. También puedes renovarla en la web de RENFE, siempre que no haya sido emitida por una entidad bancaria, y que su última renovación o compra haya sido a partir de 2013, hasta 90 días antes de su caducidad. La renovación web se puede pagar con tarjeta de crédito, débito o Bizum. Una vez completado el proceso, llegará la Tarjeta Dorada para su descarga en soporte PDF o en Passbook, así como la confirmación de dicha renovación por email.