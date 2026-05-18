Este lunes, 18 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 84.814 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,19%. La cotización euro/rublo ruso muestra una tendencia bajista: -2.11% en la última semana y -10.04% en el último año, reflejando una depreciación del euro frente al rublo. La cotización del rublo hoy presenta una tendencia positiva, continuando con el aumento observado en los días anteriores. Este crecimiento refleja un fortalecimiento de la moneda en el contexto económico actual. El análisis sugiere que la estabilidad de la cotización podría estar influenciada por factores internos y externos que han favorecido la confianza en el rublo, permitiendo que su valor se refrende ante otras divisas. La volatilidad del Euro y el rublo ruso en la última semana ha sido del 6.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 13.22%. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 84,7 RUB, según los últimos datos registrados.