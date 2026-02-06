En pleno corazón de los Alpes, entre Italia y Austria, Europa avanza en la construcción del túnel ferroviario más largo del mundo, una infraestructura llamada a cambiar para siempre el transporte de mercancías y pasajeros en el continente. El proyecto, cuyo coste estimado asciende a 8800 millones de euros, busca resolver uno de los mayores cuellos de botella del transporte europeo: el paso del Brennero. Actualmente, esta histórica carretera concentra gran parte del tráfico de mercancías entre el norte y el sur de Europa. Con trenes de alta velocidad, menor altitud y una capacidad muy superior a la actual, el túnel promete una auténtica revolución logística y ferroviaria en Europa. El Brenner Base Tunnel se está construyendo bajo los Alpes entre la ciudad italiana de Fortezza y la austriaca Innsbruck. Con sus 64 kilómetros de longitud, está llamado a convertirse en el túnel ferroviario más largo del mundo cuando entre en servicio. El proyecto contempla una vía férrea, en lugar de una carretera, que permitirá el paso diario de más de 660 trenes a una velocidad superior a 160 km/h. Esta capacidad contrasta con la situación actual del paso del Brennero, que solo permite el tránsito de unos 200 trenes al día. “Este es un día histórico, no solo para Italia, sino también para Austria y para toda Europa”, expuso el gobierno italiano a través de su primera ministra, Giorgia Meloni, al referirse al avance de la obra. Además de aumentar la capacidad, el túnel ferroviario más largo del mundo reducirá de forma drástica los tiempos de viaje. Un trayecto que antes duraba una hora y 40 minutos pasará a realizarse en tan solo 35 minutos. El nuevo trazado será mucho menos accidentado, con una altitud máxima de 800 metros frente a los 1400 metros que alcanza la carretera del paso del Brennero. Esta característica permitirá un menor consumo energético y una operación ferroviaria más eficiente. En el ámbito del transporte de pasajeros, los trenes TGV podrán atravesar el túnel a una velocidad de hasta 250 km/h. El trayecto entre Fortezza e Innsbruck se reducirá de 80 a 25 minutos. El Brenner Base Tunnel forma parte del eje Múnich-Verona del corredor europeo SCAN-MED. Su objetivo es facilitar la comunicación entre países superando el obstáculo natural de los Alpes. La infraestructura permitirá el paso de trenes de mercancías de hasta 3000 toneladas y transferirá gran parte del tráfico alpino de la carretera al ferrocarril. La idea es reducir atascos, disminuir las emisiones de CO₂ y acelerar la logística entre el norte y el sur de Europa. “Por lo tanto, 2032 será un año de revolución positiva para Italia, Austria, Francia y Europa”, declaró el ministro italiano de Infraestructura, Matteo Salvini, durante una ceremonia oficial. La construcción del túnel se inició en 2011 y tiene previsto finalizar en 2032, año en el que entrará en servicio junto con el túnel que unirá Lyon y Turín. Los trabajos han sufrido retrasos debido a la complejidad geológica de los Alpes, la presencia de fallas y aguas subterráneas, así como a la pandemia. El presupuesto inicial, estimado en 6000 millones de euros, se elevó hasta casi 8400 millones. No obstante, el pasado 18 de septiembre se logró un hito clave cuando las tuneladoras italiana y austriaca se encontraron bajo tierra. Aún queda trabajo por delante para recubrir los túneles, desplegar la infraestructura ferroviaria y completar los sistemas de ventilación y señalización antes de su puesta en marcha.