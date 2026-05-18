Un nuevo estudio genético reabrió uno de los mayores misterios de la historia: el verdadero origen de Cristóbal Colón. Aunque durante siglos se sostuvo que el navegante era genovés, una investigación reciente apunta ahora hacia Galicia y asegura que el ADN de su linaje tendría vínculos directos con antiguas casas nobles gallegas. La hipótesis surge a partir de un análisis publicado en la plataforma científica bioRxiv, donde un grupo de investigadores detectó conexiones genéticas compatibles con las familias Sotomayor y Zúñiga, dos linajes históricos del norte de España. El hallazgo volvió a sacudir un debate que lleva décadas dividido entre historiadores, genealogistas y especialistas en heráldica. El trabajo, sin embargo, todavía no pasó la revisión científica por pares, por lo que sus conclusiones no son definitivas. Aun así, el estudio aporta una nueva evidencia indirecta que alimenta la teoría de que Cristóbal Colón podría haber tenido raíces gallegas y no italianas, como se enseñó tradicionalmente. La investigación se centró en restos pertenecientes a descendientes directos del linaje de Colón, enterrados en la cripta de Santa María de Gracia, en Gelves, Sevilla. A partir de esas muestras, los científicos analizaron perfiles autosómicos y marcadores de los cromosomas X e Y mediante técnicas avanzadas de secuenciación genética. Después, el equipo cruzó esos datos con registros históricos, árboles genealógicos y documentos antropológicos para reconstruir posibles conexiones familiares. Fue en ese proceso donde apareció un parentesco que no coincidía completamente con la genealogía conocida hasta ahora. Según los investigadores, la pieza clave sería Pedro Álvarez de Sotomayor, conocido históricamente como Pedro Madruga, uno de los nobles gallegos más importantes del siglo XV. El modelo utilizado en el estudio señala que ese personaje podría explicar la relación genética encontrada entre los descendientes analizados. El estudio utilizó una técnica denominada “Virtual Knock-out”, que consiste en eliminar virtualmente a una persona del árbol genealógico para observar cómo cambian las conexiones familiares. Cuando los investigadores retiraron a Pedro Álvarez de Sotomayor del modelo, el vínculo genético desapareció por completo. Ese resultado fortaleció la hipótesis gallega porque ningún otro ancestro estudiado lograba explicar de la misma manera el parentesco detectado. Por eso los autores consideran que existe un respaldo genético sólido para relacionar a Colón con Galicia. Sin embargo, los expertos mantienen la cautela. El ADN analizado no pertenece directamente a Cristóbal Colón, sino a descendientes de su linaje. Además, las conclusiones todavía necesitan validación independiente antes de convertirse en consenso científico. Mientras tanto, el misterio sobre el origen del descubridor de América continúa abierto y suma un nuevo capítulo que desafía todo lo que se creyó durante siglos.