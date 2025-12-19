Estos serán los nuevos precios del transporte público para 2026 en Barcelona. Imagen: Shutterstock.

La Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona aprobará este viernes las nuevas tarifas del transporte público para 2026. El incremento medio será del 3,5 por ciento, aunque la subida no afectará de forma lineal a todos los títulos. Las bonificaciones del 50% para la T-Usual y la T-Jove se mantendrán durante todo el año.

El Govern y los Comuns han llegado a un acuerdo para garantizar que los dos abonos más utilizados del sistema continúen costando la mitad de su precio real. Esta medida busca favorecer a los usuarios recurrentes y garantizar un acceso asequible al transporte público en un contexto de incremento de costes operativos.

Cuánto costarán los billetes de metro y bus en Barcelona en 2026

La T-Usual pasará de 22 a 22,80 euros mensuales en la zona 1, lo que representa un incremento del 3,64%. Este título permite realizar viajes ilimitados durante 30 días. Los precios aumentan para todas las zonas: dos zonas costarán 30,55 euros, tres zonas 42,70 euros, cuatro zonas 52,15 euros, cinco zonas 59,60 euros y seis zonas 63,85 euros.

La T-Casual, que no cuenta con bonificación, se encarecerá de 12,55 a 13 euros en la zona 1. Por su parte, la T-Jove subirá de 44 a 45,50 euros trimestrales, manteniéndose igual para todas las coronas tarifarias. El billete sencillo experimentará el mayor incremento: pasará de 2,65 a 2,90 euros, un aumento del 9,43%.

La Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona aprobará este viernes las nuevas tarifas del transporte público para 2026. Imagen: TMB.

¿Qué bonificaciones se mantienen en el transporte público de Barcelona?

Las rebajas del 50% continuarán aplicándose a la T-Usual y la T-Jove durante 2026. El acuerdo supone un esfuerzo presupuestario superior a 110 millones de euros para las administraciones que integran la ATM. La Generalitat asumirá el 30% de las bonificaciones y el Estado el 20%, según ha detallado la presidenta de los Comuns, Jéssica Albiach.

También se mantienen las modalidades sociales para familias numerosas, familias monoparentales y personas en situación de desempleo. El coste total de mantener las bonificaciones durante 2026 alcanzará los 250 millones de euros, de los cuales 117 millones deberán asumirlos las administraciones que participan en la ATM.

La actualización tarifaria no será igual para todas las zonas

La ATM ha decidido aplicar la subida de forma no lineal con el objetivo de preservar la equidad territorial. Los incrementos serán ligeramente superiores en las coronas 1 y 2, más cercanas al área metropolitana. Las zonas más alejadas, que ya parten de precios más elevados, tendrán aumentos inferiores a la media.

Esta nueva metodología responde a una petición que las plataformas de usuarios llevan años reclamando. La Asociación por la Promoción del Transporte Público aplaude la decisión, aunque señala que Cataluña está todavía lejos de tener un modelo tarifario progresivo como el de otros países europeos como Alemania.