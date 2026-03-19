El transporte público en España enfrenta un cambio profundo tras la decisión del Ministerio de Transportes de imponer una nueva imagen para los autobuses de líneas estatales. La medida busca reforzar la identificación del servicio como parte del Estado y modificar la percepción de los usuarios. El objetivo oficial es claro: “reforzar el posicionamiento de la red estatal como un servicio público moderno, identificable y alineado con los principios de movilidad sostenible, cohesión territorial y calidad en la prestación del servicio”. Esta definición marca el eje del rediseño del transporte público. El cambio impacta de forma directa en el transporte público interurbano, donde operan grandes compañías bajo concesión estatal. La decisión introduce nuevos requisitos visuales y redefine cómo deben presentarse los autobuses ante millones de pasajeros. El Boletín Oficial del Estado establece que el transporte público deberá adoptar una imagen homogénea en los autobuses que operan rutas de competencia estatal. Esta normativa aplica a concesiones nuevas o renovadas y también a licitaciones abiertas desde el 1 de enero de 2026. En concreto, el transporte público deberá mostrar de forma mucho más visible la marca “Bus.es” y el cartel de “Gobierno de España”. Estos elementos tendrán presencia obligatoria en la parte delantera, trasera y laterales de cada vehículo. Además, el transporte público cambiará completamente su estética: los autobuses deberán pintarse o cubrirse con vinilo en dos tonos específicos, “verde bosque” y “turquesa vibrante”. Este cambio elimina los colores tradicionales de cada empresa. El rediseño del transporte público afecta directamente a empresas como Alsa y Avanza, que operan gran parte de las rutas estatales. Estas compañías deberán adaptar sus flotas a las nuevas exigencias visuales. Desde el sector, algunas empresas cuestionan el sistema. Compañías que operan en libre competencia denuncian que el modelo concesional limita su acceso a nuevas rutas dentro del transporte público. Flixbus, por ejemplo, ironizó sobre la elección del color verde, similar al de sus autobuses. Este tipo de reacciones refleja la tensión que genera el nuevo esquema dentro del transporte público. El Ministerio de Transportes sostiene que la reforma busca actualizar una imagen vigente desde 2011. El foco está en construir una identidad clara dentro del transporte público estatal. Hasta ahora, las concesionarias aplicaban con libertad la presencia de la marca “Bus.es”. Con las nuevas normas, el transporte público tendrá una señalización mucho más visible y uniforme. El Gobierno defiende que esta medida permitirá crear una “identidad visual de los autobuses estatales a la nueva etapa del transporte público por carretera”. Con este cambio, el transporte público busca consolidarse como un servicio reconocible en todo el país.