Vivir en una comunidad implica asumir gastos compartidos. Limpieza, ascensor, mantenimiento, reparaciones o seguros forman parte de una economía cotidiana que depende de que cada propietario pague su parte. Cuando alguien deja de hacerlo, el problema afecta a todos los vecinos y suele terminar en reclamaciones internas, juntas tensas y, en algunos casos, procedimientos judiciales. La cuestión cambia cuando esas cuotas pendientes de la comunidad de vecinos llevan demasiado tiempo sin reclamarse. La doctrina del Tribunal Supremo fija en cinco años el plazo para exigir el pago de estas deudas periódicas, de acuerdo con el artículo 1966.3 del Código Civil, que aplica a los pagos que deben hacerse por años o en plazos más breves. El criterio que se ha consolidado es claro para las comunidades de propietarios: las cuotas ordinarias o extraordinarias que no se reclaman dentro del plazo legal pueden quedar prescritas. El Tribunal Supremo ya había fijado esta doctrina en la sentencia 242/2020, de 3 de junio, y la propia información judicial resumió entonces que el plazo aplicable para exigir el pago de cuotas comunitarias es de cinco años, no de quince. Esto significa que una comunidad no puede dejar acumular una deuda durante largos periodos y exigir después como si el tiempo no hubiera pasado. Según el artículo 1969 del Código Civil, el plazo de prescripción se cuenta desde el día en que la acción pudo ejercitarse, es decir, desde que cada cuota vencida pudo ser reclamada. La prescripción no funciona como un perdón automático sin matices. El punto clave está en saber si la comunidad de vecinos hizo alguna actuación válida para interrumpir el plazo. El artículo 1973 del Código Civil establece que la prescripción se interrumpe por reclamación judicial, por reclamación extrajudicial del acreedor o por cualquier reconocimiento de deuda por parte del deudor. Por eso, un propietario no debería interpretar el plazo de cinco años como una invitación a dejar de pagar. Si la comunidad envió un burofax, aprobó una reclamación formal, inició un procedimiento monitorio o el deudor reconoció la cantidad pendiente, el cómputo puede reiniciarse. En la práctica, cada caso depende de las fechas, de los documentos disponibles y de la forma en que se haya reclamado la deuda. La Ley de Propiedad Horizontal también mantiene la obligación general de contribuir a los gastos comunes. Su artículo 9 impone a cada propietario el deber de pagar, según su cuota de participación o lo establecido en los estatutos, los gastos generales necesarios para el adecuado sostenimiento del inmueble. Ante una reclamación de cuotas impagadas, lo primero es comprobar el desglose. No alcanza con una cifra global. El propietario debe saber a qué mensualidades, derramas o gastos corresponde cada importe, cuándo venció cada cuota y si hubo actos de reclamación dentro del plazo legal. Esa información permite distinguir entre una deuda exigible y otra que podría estar prescrita. También conviene revisar las actas de la comunidad y las comunicaciones recibidas. La Ley de Propiedad Horizontal permite reclamar judicialmente las deudas mediante el procedimiento previsto para la morosidad, siempre que se cumplan los requisitos formales, como la certificación del acuerdo y la notificación al propietario deudor. El plazo de cinco años obliga a las comunidades a gestionar la morosidad con más orden. Ya no basta con apuntar deudas en una hoja de cálculo y esperar. Administradores y presidentes deben actuar con rapidez, documentar las reclamaciones y evitar que las cuotas de comunidad más antiguas pierdan fuerza legal por falta de acción. Para los propietarios, la regla también abre una defensa frente a reclamaciones desactualizadas. La deuda comunitaria existe mientras no se pague, pero la posibilidad de exigirla judicialmente tiene límites. En una comunidad bien gestionada, esa frontera sirve para dos cosas: protege a los vecinos cumplidores y evita que las reclamaciones dormidas durante años aparezcan de golpe sin respaldo temporal suficiente.