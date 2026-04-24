El Gobierno de España avanza en un nuevo convenio para financiar inversiones en Adif. El plan contempla movilizar hasta 20.000 millones de euros durante el próximo quinquenio. Desde el Ministerio de Transportes confirmaron que el acuerdo aún no está cerrado con Hacienda. Sin embargo, existen bases sólidas que permitirían activar este volumen de inversión en infraestructuras. El objetivo es modernizar el sistema de transporte y adaptarlo a los nuevos desafíos. Entre ellos, la necesidad de reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia en la movilidad. Durante su intervención, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, explicó el enfoque del nuevo plan. La prioridad pasa por adaptar las infraestructuras a un contexto marcado por la emergencia climática. En este sentido, fue claro al afirmar: “tenemos la obligación de adaptar nuestras infraestructuras para minimizar el impacto de la emergencia climática”. Este mensaje refleja el cambio de enfoque en la planificación del transporte. Además, Santano advirtió sobre el contexto global: “Nos tenemos que acostumbrar a vivir estas situaciones de crisis y de emergencia cada poco tiempo”. Esto obliga a repensar la movilidad con criterios más resilientes y sostenibles. El rediseño del sistema de transporte incluye una apuesta clara por el autobús. Según Santano, este medio fue el “campeón” del transporte colectivo el año pasado. El Ministerio trabaja en un nuevo mapa concesional que reorganizará rutas y servicios. Ya hay corredores en marcha, mientras otros se encuentran en fase de desarrollo. El objetivo es completar este mapa entre 2027 y 2028. Así, se busca ofrecer un servicio más eficiente en media y larga distancia en todo el país. Uno de los puntos más críticos es el estado de la red vial. El déficit acumulado en mantenimiento de carreteras se estima en 5600 millones de euros. Este problema afecta a más de 5000 kilómetros que requieren intervención urgente. Aunque en 2025 se invirtió el doble que en 2018, aún queda margen de mejora. El plan de choque previsto tendrá impacto económico relevante. Se espera que genere más de 1200 millones en el PIB y cerca de 18.500 nuevos puestos de trabajo. El ferrocarril también gana protagonismo en este nuevo escenario. Por primera vez en años, la inversión en tren convencional supera a la alta velocidad. Además, el gasto en mantenimiento ferroviario continúa en aumento. Esto refuerza la apuesta por una red más equilibrada y sostenible. No obstante, el fin de los fondos europeos plantea un desafío. Será necesario incrementar el esfuerzo presupuestario y buscar nuevas vías de financiación para sostener el ritmo inversor.