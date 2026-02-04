John Eric Spiby, el jubilado que ganó la lotería y se dedicó al tráfico de drogas. (Fuente: archivo)

John Eric Spiby, un hombre de 80 años que se convirtió en millonario tras ganar la lotería en 2010, ha sido condenado por las autoridades británicas tras demostrarse que lideraba una red de producción y distribución de pastillas opiáceas a gran escala.

Luego de ganar 2,77 millones de euros, en lugar de emplear esa fortuna para asegurar una jubilación tranquila, el hombre destinó el dinero a crear una actividad delictiva. Desde su propia granja, ubicada en el área de Greater Manchester, destinó el dinero a crear una actividad delictiva con la que llegó a gestionar un imperio evaluado en más de 332 millones de euros.

Spiby ha sido sentenciado a 16 años y seis meses de prisión, en una causa que también ha implicado a su hijo, John Colin Spiby Jr., de 37 años, y a otros dos colaboradores, Lee Drury y Callum Dorian. La policía ha calificado al grupo como “cuatro individuos que no han mostrado el menor respeto por la vida humana o por la seguridad pública”.

La condena que afronta el jubilado que ganó la lotería. (Fuente: archivo) Freepik

La historia del jubilado que ganó la lotería y se convirtió en un capo de las drogas

El inspector a cargo de la investigación, Alex Brown, ha afirmado que el grupo gestionaba “un negocio de fabricación de drogas completamente industrializado, capaz de producir millones de pastillas falsas que contenían una sustancia altamente peligrosa”. El volumen total de pastillas recuperadas y la sofisticada maquinaria demuestran lo implicado que estaba el grupo en la distribución de drogas ilegales, según ha informado El País.

El entramado tomó fuerza con la maquinaria necesaria para la fabricación industrial de medicamentos falsificados. Según los datos aportados en la vista judicial en el tribunal penal de Bolton, y referidos por The Times, llega a confirmarse que en 2021 las operaciones se trasladaron a una nave industrial en Salford debido a la magnitud que alcanzó la producción.

La banda del “Pablo Escobar de Manchester” utilizaba una empresa tapadera llamada Nutra Inc y gestionada por Drury. Así fue como ocultó la verdadera naturaleza de sus actividades.

Las actividades del grupo se centraban principalmente en la fabricación y distribución de pastillas de etizolam, una sustancia empleada para tratar ansiedad, pánico e insomnio, que resulta entre seis y diez veces más potente que el diazepam, el compuesto que simulaban contener los comprimidos.

La cantidad de pastillas ilegales que llegó a distribuir la banda. (Fuente: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo atraparon a la banda liderada por el jubilado de 80 años?

La fiscal Emma Clarke, representante del Ministerio Público, describió que el traslado de enormes cantidades de maquinaria y mercancía pudo ser observado gracias al seguimiento de una unidad de vigilancia policial. Clarke ha relatado en The Times que la organización llegó a vender millones de pastillas con un valor potencial en la calle que oscilaba entre 56 millones y 332 millones de euros.

En únicamente una de las operaciones, intervenida en abril de 2022 en las inmediaciones de un hotel de Mánchester, la banda pretendía distribuir unos 2,5 millones de pastillas, cuyo valor en la calle podía superar los 77 millones de euros.

El tribunal ha considerado probado no solo el delito principal de conspiración para la producción y suministro de drogas de clase C, sino también la posesión de armas de fuego y munición, así como el intento de obstaculizar la labor judicial. A pesar de su insistencia en desvincularse del negocio, Spiby ha sido declarado culpable en todos los cargos.

El juez Nicholas Clark, al dictar sentencia el miércoles, ha sostenido: “A pesar de ganar la lotería, decidió continuar una vida dedicada al crimen, alejada de lo que hubieran sido unos años normales de jubilación”.