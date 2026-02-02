Un vecino le hereda más de un millón de euros a su pueblo con la condición de que se use para mejorar la vida de sus habitantes

Algunas personas llevan el altruismo y la caridad como dos de los valores fundamentales durante toda su vida, incluso hasta el momento de su muerte. Este es el caso de un anciano cuya generosidad marcó la vida de sus vecinos, al dejar todo su patrimonio, valorado en más de un millón de euros, al municipio. Su única condición fue que el dinero se utilizara en beneficio de las personas mayores.

El hombre estableció en su testamento que todo lo que poseía se transferiría al municipio de Askola (Finlandia) una vez que no quedaran herederos directos. Su único hijo había fallecido años antes en un accidente de coche, y su esposa había muerto décadas atrás, según recogen desde el medio local Seura.

Esta decisión jurídica y personal permitió al pueblo recibir una cuantía superior a los fondos habituales destinados a servicios locales en una comunidad de su tamaño.

La alcaldesa del municipio destacó que “esta donación tiene un gran significado cuando el municipio tiene cinco mil habitantes”, y que los fondos se están organizando para beneficiar no solo a las generaciones actuales de mayores, sino también a las futuras.

El pueblo de Finlandia que recibió la herencia millonaria de uno de sus habitantes. (Fuente: archivo)

Las medidas que tomará el pueblo con la herencia millonaria de uno de sus habitantes

Una parte importante del legado dejado atrás por el hombre se ha utilizado para financiar servicios y actividades que mejoran directamente la vida de las personas mayores en Askola. Entre los gastos más relevantes se encuentran:

Programas semanales de ejercicio para mantener y mejorar la salud física de los mayores.

Calzado antideslizante, diseñado para reducir el riesgo de caídas, un elemento crucial para la independencia de muchos ancianos.

Transporte en taxi y servicios de autobús a bajo coste, lo que permite que las personas mayores se desplacen con facilidad a eventos comunitarios o citas médicas.

Apoyo parcial al salario de personal dedicado a la atención de mayores.

Gracias a estos fondos, los servicios de Tupatuki, un centro de apoyo y dinamización para mayores, han podido no solo continuar, sino ampliarse. Dicho servicio combina actividades sociales, ejercicio, charlas y visitas domiciliarias para promover la seguridad y la participación activa de los mayores en su comunidad.

La administración de recursos llevada a cabo por el pueblo en Finlandia. (Fuente: archivo) Fuente: EFE J.Casares

¿Cómo administra el pueblo el dinero de la herencia de manera eficiente?

Para administrar de la manera más eficiente posible la herencia, el pueblo no dejó esta actividad librada al azar. El ayuntamiento creó un grupo de trabajo testamentario encargado de supervisar que los fondos se utilicen de acuerdo con la voluntad del hombre. Este grupo trabaja en coordinación con la administración local para priorizar iniciativas que realmente fortalezcan la vida diaria de los ancianos.

Además de los servicios directos, parte del capital también se reserva para necesidades futuras de la comunidad. Esta planificación pretende asegurar que el legado tenga un impacto sostenible y duradero, algo especialmente importante en una población envejecida donde la asistencia adecuada puede marcar la diferencia entre vivir de manera cómoda o depender de servicios externos.