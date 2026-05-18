El empresario multimillonario José Elías volvió a dejar una reflexión sobre gestión empresarial y finanzas que generó repercusión entre emprendedores y dueños de compañías. A través de su cuenta de X, @jose_elias_nvr, advirtió sobre los riesgos que puede implicar comprar un edificio propio para desarrollar la actividad de un negocio. Según explicó, aunque tradicionalmente se considera una señal de estabilidad, incluir este tipo de compras dentro del balance empresarial puede terminar limitando la capacidad de crecimiento. Para el empresario, las compañías deben mantener una estructura financiera que les permita seguir invirtiendo y aprovechar nuevas oportunidades. “Nos han vendido que tener tu propio edificio para tu negocio es guay. Pero si metes esa compra dentro del balance, penalizará tu crecimiento”, afirmó José Elías en su publicación. El empresario señaló que muchas empresas consumen gran parte de su capacidad de endeudamiento al invertir en inmuebles y eso termina afectando futuras decisiones estratégicas. “Las empresas tienen que estar saludablemente endeudadas”, aseguró. En ese sentido, advirtió que si una compañía “ya se ha gastado esa capacidad en tocho”, luego “no la va a poder usar para otra cosa”. Para ejemplificarlo, planteó un escenario concreto: “Imagínate que de repente te sale una buena oportunidad, como comprar una máquina para producir más o adquirir a un competidor. No podrías hacerlo”. Otro de los puntos que destacó José Elías fue el impacto que este tipo de inversiones puede tener ante las entidades financieras. “El ladrillo te ensucia el balance”, sostuvo. Según detalló, cuando una empresa presenta sus números al banco, los analistas financieros observan principalmente el nivel de deuda acumulada. “Cada vez que lleves los números al banco, los analistas solo van a ver una deuda enorme”, explicó. Además, remarcó que para las entidades financieras no cambia demasiado que esa deuda corresponda a una hipoteca empresarial: “Da igual que les expliques que es la hipoteca de la nave. Para ellos, tu límite de crédito ya está agotado”. Como conclusión, el empresario recomendó avanzar de forma progresiva y mantener el foco en la actividad principal de la compañía. “Tienes que ir creciendo a medida que tu beneficio y tu facturación te lo permitan”, afirmó. Finalmente, dejó un mensaje dirigido para quienes gestionan empresas y buscan expandirse: “Céntrate en tu negocio y no te disperses”, aconsejó José Elías.