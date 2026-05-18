El 12 de agosto de 2026 quedará marcado en el calendario astronómico de Europa. Ese día, España se convertirá en el único país europeo donde podrá verse un eclipse solar total en condiciones privilegiadas, un evento excepcional que no ocurría desde principios del siglo XX y que ya moviliza tanto a científicos como a autoridades. El fenómeno tendrá una particularidad que lo hará todavía más impactante: el eclipse sucederá al atardecer, con el Sol muy cerca del horizonte. Por eso, los expertos ya advierten que no alcanzará solamente con estar en territorio español, sino que será fundamental elegir correctamente el lugar desde donde observarlo. El eclipse lunar de agosto de 2026 ocurrirá con el Sol muy bajo, casi sobre el horizonte. Esa situación provocará que la visibilidad dependa completamente del entorno y de la ubicación elegida para observar el fenómeno astronómico. En ciudades como La Coruña, Oviedo, Zaragoza o Valencia ya se preparan para recibir a miles de personas interesadas en seguir este acontecimiento único. Astrónomos y organismos científicos coinciden en que será uno de los eventos más importantes de las últimas décadas en Europa. A diferencia de otros eclipses visibles en distintas partes del mundo, el de agosto de 2026 combinará varios factores poco habituales. El primero será su carácter total, ya que durante unos minutos la Luna cubrirá completamente al Sol y provocará un oscurecimiento pleno en pleno atardecer. El segundo elemento distintivo será justamente la posición del Sol. Cuando el eclipse alcance su punto máximo, el astro estará muy bajo en el horizonte. Esto significa que cualquier edificio, montaña, árbol o estructura podría impedir la observación del fenómeno. Por ese motivo, especialistas recomiendan desde ahora buscar zonas elevadas, abiertas y con una visión completamente despejada hacia el oeste. España contará además con una ventaja meteorológica importante frente a otros lugares desde donde también será visible el eclipse, como Islandia. La combinación entre ubicación geográfica y condiciones climáticas convirtió al territorio español en uno de los mejores puntos del planeta para seguir este espectáculo astronómico. El interés internacional por este eclipse comenzó mucho antes de que llegue la fecha. Distintos organismos científicos ya trabajan junto con instituciones públicas para organizar la observación del fenómeno y prever grandes desplazamientos turísticos. Los expertos consideran que se tratará de uno de los eventos astronómicos más relevantes de las próximas décadas en Europa. Millones de personas podrán observar cómo el Sol desaparece completamente durante algunos minutos antes de reaparecer y ocultarse definitivamente con la llegada de la noche. La expectativa también crece porque después de este eclipse no habrá otro fenómeno similar visible desde España durante muchos años. Por eso, astrónomos insisten en la importancia de prepararse con tiempo y elegir correctamente el lugar de observación. Después de más de un siglo, España volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros mundiales de la astronomía gracias a un eclipse que promete ofrecer una imagen inédita en el cielo europeo.