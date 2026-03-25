Después de operar en 25 países, conectar 6,000 destinos punto a punto en cuatro continentes y transportar a casi 600 millones de personas en todo el mundo, Flixbus (simplemente Flix en México) llegó al país hace poco menos de un año. En sus primeros meses ha competido con precios agresivamente bajos por un lugar en el mercado de los autobuses de pasajeros. En mayo de 2025, Flix se lanzó oficialmente con la promesa de “redefinir el transporte interurbano en nuestro país”. En México, el mercado de autobuses de transporte de pasajeros está concentrado en cuatro grandes grupos que rara vez compiten entre sí, lo que eleva las barreras de entrada, comparte Carlos Magaña, director general de Flix México. “Nuestro objetivo es hacer que la movilidad en México sea mejor y que el mexicano pueda tener grandes experiencias sin tener que pagar más, pues comparado con otros mercados, el mexicano paga 127% más (por kilómetro), o sea, muchísimo más”, dice Magaña en entrevista con El Cronista. En términos llanos, Flix buscaría romper con el dominio del llamado “pulpo camionero” que ha movilizado a millones de mexicanos por todo el país durante décadas. Flixbus nació en Alemania en 2013 tras la desregularización del mercado de autotransporte. Desde entonces, ha tenido un crecimiento vertiginoso que compite con las líneas líderes globales del sector. Se trata de una startup que combina una plataforma de e-commerce y un servicio de autobuses de pasajeros apalancado de la tecnología. En 2019 alcanzó una valuación de u$s 3,000 millones, por lo que tiene el distintivo de unicornio. Entre sus inversionistas se encuentran General Atlantic, Holtzbrinck Ventures y Unternehmertum Venture Capital. En Europa, Flix ha logrado posicionarse y competir con las líneas de autobuses tradicionales y ser una opción frente a los trenes. Elba Arcos es una mexicana que conoció Flix en Bélgica en 2016. “Había una huelga de trenes en Lieja, en la ruta de Bélgica a París. No quería perder mi reserva a París y una amiga me habló de Flix. Reservé rápido en línea y, además, fue súper barato. Eran autobuses de dos pisos con Wi-Fi, que en México no existían”, compartió a El Cronista. En sus viajes por Europa ha usado Flix de Bruselas a Ámsterdam y para desplazarse por Italia. “Es una marca popular en Europa, tiene una red de rutas muy amplia. Me gustó la experiencia de viajar en sus autobuses”, dijo y externó que sin duda viajaría con ellos en México si ofrecen lo mismo que en Europa. Melissa Almeida es otra mexicana que conoció Flix en el 2018 en Ámsterdam, en 2018, desde ahí viajó a Bélgica. Eligió esta opción porque le pareció a buen precio y tenía buenos comentarios. “Me gustó la experiencia del viaje, son atentos, puntuales y cómodos”, dijo a El Cronista. Ella ya sabe que Flix ya opera en México aunque aún no conoce qué rutas operan. En México, Flix quiere lograr el mismo posicionamiento y llenar el espacio que han dejado otras startups en el segmento de transporte de pasajeros, como Urbvan, que dejó los viajes para centrarse en el transporte de empleados. E incluso Kolors, empresa que adquirió a Urbvan en 2023 y que en los últimos meses ha descontinuado algunas rutas. La competencia más directa hoy por hoy podría ser Roll & Bits, propiedad de la empresa de autobuses Primera Plus. Cuentan con más de 1,000 salidas mensuales, operando 6 rutas primarias que cubren 8 estados: Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes y Nuevo León. Magaña calcula que transportan mensualmente entre 15,000 y 20,000 personas en México. Para operar estas rutas Flix se alió con seis pequeñas y medianas empresas (Pymes) operadoras de autobuses en México. La compañía no es dueña de la flotilla. La operación en México inició con la conexión Ciudad de México-Monterrey. Magaña explica que se eligió esta ruta porque la Ciudad de México es el centro urbano por excelencia y Monterrey permite la conectividad con Estados Unidos a través de la infraestructura de Greyhound. En 2021, Flixbus adquirió por u$s 140 millones Greyhound, la empresa de autotransporte más grande de Estados Unidos, lo que les dio una base sólida en Norteamérica. Debido a la arquitectura financiera de esa operación, la firma alemana terminó pagando solo u$s 78 millones. “Hemos logrado conectar a México con 1,600 destinos por autobús en Estados Unidos y Canadá desde el día uno de operaciones; puedes comprar un boleto que va de Puebla a Chicago en una sola experiencia de compra”, asegura Magaña. Para el directivo, todo 2026 es un año de consolidación. El equipo de México, que lo conforman alrededor de 160 personas, busca robustecer su servicio, darse a conocer a través de medios digitales en los nichos de mercado y sentar bases sólidas para crear un plan de expansión más adelante.