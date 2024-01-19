En España no existe una edad máxima para conducir. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que seguir al volante no depende de cumplir una determinada edad, sino de conservar las capacidades y aptitudes necesarias para conducir con seguridad. La normativa sí aumenta la frecuencia de renovación del permiso a partir de los 65 años.

El censo de conductores español se situó en 28 millones en 2024, según datos de la DGT recogidos por MAPFRE Economics. La Dirección General de Tráfico también tiene publicado el censo anual de 2025, con información desglosada por provincia, sexo, edad y tipo de permiso.

La cifra específicamente utilizada por la DGT para los mayores de 65 años es de 4,1 millones de conductores, el 15,5% del censo, aunque corresponde al dato publicado por el organismo en 2023. El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida hacen que este grupo tenga cada vez mayor peso entre quienes conducen.

Tras cumplir los 65 años la renovación del permiso de conducir podría complicarse. Fuente: Archivo

Qué cambia al renovar el carnet después de los 65 años

Para los permisos de coches y motocicletas, entre ellos el B, la vigencia pasa a ser de cinco años a partir de los 65 años, frente a los 10 años establecidos para los conductores más jóvenes. En los permisos profesionales para camiones y autobuses, la renovación pasa a realizarse cada tres años. La DGT también establece requisitos específicos para renovar el permiso después de los 65 años.

Hasta los 65 años: los permisos AM, A1, A2, A y B tienen una vigencia máxima de 10 años.

A partir de los 65 años: esos permisos se renuevan cada cinco años.

Permisos profesionales: C, C1, D, D1 y sus variantes tienen una vigencia máxima de tres años después de los 65.

La reducción del período de vigencia permite aumentar la frecuencia de las revisiones y comprobar que el conductor mantiene las aptitudes necesarias para circular.

Qué pruebas debe superar un conductor mayor de 65 años

El reconocimiento médico que se realiza para renovar el permiso y los criterios que se evalúan son los mismos independientemente de la edad. Durante la revisión se comprueba que el conductor mantiene las aptitudes psicofísicas necesarias para conducir.

Si se detecta una enfermedad o deficiencia que todavía no impide conducir pero puede agravarse, el período de validez del permiso puede reducirse. En determinados casos, las condiciones médicas también pueden impedir la renovación, como ocurre con determinadas enfermedades que pueden afectar al permiso de los mayores de 65 años.

La edad, por sí sola, no provoca la retirada del carnet. Un conductor puede seguir renovando su permiso mientras conserve las condiciones necesarias para conducir.

Además, los datos de siniestralidad de la DGT muestran la relevancia de este grupo para la seguridad vial. En 2024, las personas mayores de 64 años representaron el 27% de los fallecidos en accidentes de tráfico, con 486 víctimas, según el informe anual de siniestralidad de la DGT.