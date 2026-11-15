La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que mantener una distancia de seguridad suficiente respecto al vehículo que circula delante es una obligación.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que mantener una distancia de seguridad suficiente respecto al vehículo que circula delante es una obligación para todos los conductores en España. Su incumplimiento puede suponer una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir.

La normativa española establece que la separación entre vehículos debe permitir detenerse ante una frenada brusca sin provocar una colisión. Para ello, los conductores deben tener en cuenta la velocidad, el estado de la carretera, las condiciones meteorológicas y su propia capacidad de reacción.

Esta obligación resulta especialmente importante en autopistas y autovías, donde las velocidades elevadas aumentan la distancia necesaria para detener un vehículo. Sin embargo, la distancia de seguridad también debe respetarse en carreteras convencionales y vías urbanas, con las particularidades previstas en la normativa.

¿Qué multa establece la DGT por no respetar la distancia de seguridad?

El artículo 54 del Reglamento General de Circulación establece que todo conductor que circule detrás de otro vehículo debe dejar un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que mantener una distancia de seguridad suficiente respecto al vehículo que circula delante es una obligación. Fuente: Shutterstock Stoktur

Por su parte, el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial considera infracción grave no mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Esta conducta se sanciona, con carácter general, con 200 euros de multa.

Además, el anexo II de la misma ley contempla la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir por incumplir esta obligación. Por tanto, no es necesario que se produzca un accidente para que la conducta sea sancionable.

La DGT incluye estas conductas entre las infracciones que afectan a la seguridad vial, tal como explica en su apartado oficial sobre tipos de infracciones y sanciones.

¿Cómo calcular la distancia de seguridad para evitar una multa?

La separación necesaria depende principalmente de la velocidad de circulación, del tiempo de reacción del conductor y de la adherencia de los neumáticos al asfalto.

Una de las referencias prácticas para mantener una separación adecuada es la regla de los dos segundos. Consiste en elegir un punto fijo de la carretera y contar el tiempo que transcurre desde que el vehículo precedente pasa por ese lugar hasta que lo hace el propio. Si el intervalo es inferior a dos segundos, conviene aumentar la distancia.

En condiciones adversas, como lluvia intensa, nieve, hielo o visibilidad reducida, resulta necesario incrementar ese margen. La distancia de frenado aumenta cuando disminuye la adherencia, por lo que mantener la misma separación que sobre una carretera seca puede resultar insuficiente.

La separación necesaria depende principalmente de la velocidad de circulación, del tiempo de reacción del conductor y de la adherencia de los neumáticos al asfalto. Shutterstock

Además, el Reglamento General de Circulación contempla obligaciones adicionales de separación para facilitar los adelantamientos en determinadas vías, con excepciones según las características de la circulación. Por ello, respetar la distancia de seguridad no solo permite evitar una sanción económica, sino que principalmente reducir el riesgo de accidentes por alcance.