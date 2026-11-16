Dejar al perro atado en la puerta del supermercado puede salir caro: qué establece la Ley de Bienestar Animal de España

Una práctica habitual entre quienes salen a comprar con sus mascotas puede convertirse en motivo de sanción económica. La legislación española establece obligaciones específicas sobre la vigilancia de los animales de compañía en los espacios públicos.

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, regula las condiciones en las que los propietarios deben cuidar y supervisar a sus mascotas. Entre sus disposiciones figura una prohibición que afecta directamente a quienes acostumbran a dejar a sus perros atados en la entrada de supermercados, comercios y otros establecimientos.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y vigente desde el 29 de septiembre de 2023, exige que los animales permanezcan bajo supervisión presencial cuando se encuentren atados en espacios públicos.

Su incumplimiento puede dar lugar a multas de entre 500 y 10.000 euros, en los casos que constituyan infracciones leves, aunque la ley también contempla el apercibimiento.

¿Qué dice la Ley de Bienestar Animal sobre dejar a un perro atado en la calle?

El artículo 27, apartado d), de la Ley 7/2023 establece expresamente que está prohibido: “Mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento”.

Dejar a un perro atado en la vía pública sin supervisión puede constituir una infracción leve cuando el incumplimiento de la prohibición carece de consecuencias físicas o alteraciones de comportamiento para el animal. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Esta disposición afecta a situaciones cotidianas, como dejar a un perro sujeto a una farola, una barandilla o un elemento situado en la entrada de un supermercado mientras su propietario realiza una compra en el interior.

El elemento determinante es la ausencia de supervisión presencial, incluso cuando el animal permanece atado con una correa y la ausencia de su responsable dura pocos minutos. La norma establece la obligación de vigilancia, con independencia de la duración de la compra.

Además, el artículo 24 de la misma ley obliga a las personas responsables a ejercer una vigilancia adecuada sobre los animales y adoptar las medidas necesarias para evitar su huida. Estas disposiciones buscan proteger su bienestar y prevenir situaciones de riesgo en los espacios compartidos.

¿De cuánto es la multa por dejar a un perro atado frente a un supermercado?

La cuantía de la sanción depende de las circunstancias de cada caso y de la gravedad de la infracción. Los artículos 73, 74 y 76 de la Ley de Bienestar Animal establecen diferentes categorías y sus correspondientes consecuencias económicas.

Tipo de infracción Sanción prevista Leve Apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros Grave Multa de 10.001 a 50.000 euros Muy grave Multa de 50.001 a 200.000 euros

Dejar a un perro atado en la vía pública sin supervisión puede constituir una infracción leve cuando el incumplimiento de la prohibición carece de consecuencias físicas o alteraciones de comportamiento para el animal. En cambio, las conductas que provoquen daño o sufrimiento pueden recibir una calificación más grave, según las circunstancias acreditadas.

La legislación también establece criterios para graduar las sanciones, como el perjuicio causado al animal, el grado de responsabilidad de su propietario y la persistencia de la conducta. Las autoridades competentes de las comunidades autónomas y los municipios pueden tramitar los procedimientos sancionadores conforme a sus respectivas atribuciones.

La ley también prohíbe dejar perros y gatos en balcones y terrazas: las multas llegan a 50.000 euros. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por ello, quienes necesiten entrar en un establecimiento deben garantizar que su perro permanezca bajo el cuidado y la supervisión presencial de una persona responsable. Esta medida permite cumplir las obligaciones de la normativa y proteger al animal durante las actividades cotidianas.