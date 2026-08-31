Oficial | Cambia una regla de los semáforos desde el 1 de octubre: qué deberán hacer los conductores cuando el peatón tenga verde (foto: ChatGPT)

Los conductores en España deberán adaptarse desde el próximo 1 de octubre a un cambio en el funcionamiento de los semáforos. La modificación afecta a los pasos que cuentan con una señal luminosa específica para peatones y busca reforzar la protección de los usuarios más vulnerables de la vía.

La novedad está establecida en el Real Decreto 518/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que modifica el Reglamento General de Circulación. Entre otros cambios, establece una nueva regla para la combinación de las luces que regulan simultáneamente el paso de vehículos y peatones.

Hasta ahora, en determinados cruces podía coincidir el semáforo amarillo intermitente para los vehículos con la luz verde para los peatones. En esa situación, el conductor podía continuar la marcha extremando la precaución y cediendo el paso a quienes estuvieran cruzando.

Qué cambia en los semáforos a partir del 1 de octubre

El Real Decreto modifica concretamente el apartado 4.2 del Anexo I del Reglamento General de Circulación. La norma mantiene que una luz amarilla intermitente obliga a los conductores a extremar la precaución y ceder el paso cuando corresponda.

Sin embargo, incorpora que en los pasos con semáforo reservado para peatones, la luz amarilla intermitente de los vehículos “no podrá coincidir” con la luz verde fija de los peatones. Además, el amarillo intermitente deberá estar precedido por una luz roja fija para los vehículos .

De esta manera, se elimina la situación en la que un peatón podía tener vía libre para cruzar mientras los vehículos recibían simultáneamente una señal amarilla que les permitía continuar. El objetivo de la reforma es hacer más clara la prioridad y reducir los posibles conflictos entre vehículos y peatones.

Oficial | Cambia una regla de los semáforos desde el 1 de octubre: qué deberán hacer los conductores cuando el peatón tenga verde (foto: ChatGPT) ChatGPT

Qué deberán hacer los conductores cuando el peatón tenga el semáforo en verde

Con el nuevo sistema, los conductores deberán prestar especial atención a la señal destinada a los vehículos. La fase verde del peatón ya no podrá coincidir con el amarillo intermitente para los coches , por lo que esa combinación desaparecerá de estos pasos regulados por semáforos.

La luz amarilla intermitente seguirá teniendo el mismo significado cuando aparezca: obliga a extremar la precaución y ceder el paso. Sin embargo, no permite ignorar otras señales que obliguen a detener el vehículo.

La nueva regla busca evitar que peatones y vehículos reciban simultáneamente señales que permitan avanzar bajo condiciones diferentes, dando una indicación más clara a quienes circulan por la calzada.

Cuándo entra en vigor la nueva norma de los semáforos en España

El Real Decreto 518/2026 entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, según establece su disposición final tercera. Por lo tanto, septiembre será el último mes antes de que comiencen a aplicarse estas modificaciones del Reglamento General de Circulación.

La reforma fue aprobada el 24 de junio y publicada en el BOE dos días después. Su alcance va más allá de los semáforos, ya que introduce diferentes modificaciones destinadas principalmente a mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables de las vías.

En el caso concreto de los pasos de peatones, el cambio pretende hacer más inequívoca la señalización y reducir situaciones de riesgo. Así, desde octubre, los conductores deberán acostumbrarse a una nueva secuencia en aquellos cruces donde hasta ahora podía coincidir el amarillo intermitente de los vehículos con el verde de los peatones.