Atención coleccionistas: estas monedas antiguas te harán millonario de la noche a la mañana. (Fuente: archivo).

Las pesetas viejas son una de las opciones más destacadas en el ámbito de la compraventa de monedas antiguas. Circularon por más de 130 años, hasta 2002, cuando el euro se convirtió en la única moneda de curso legal en el país.

Las monedas antiguas se han convertido en uno de los objetos más valiosos en el mercado coleccionista. Muchas personas dedicadas a la compraventa de estos objetos obtienen grandes ganancias, dependiendo del valor y el estado de conservación.

Algunas monedas tienen un valor en el mercado coleccionista, mucho más alto que el valor nominal que esta tiene. Adolfo Ruiz Calleja, un experto en la materia, ha compartido en su cuenta de Tik Tok información sobre las pesetas más relevantes que pueden alcanzar precios significativos en el mercado coleccionista.

A través de un video, el especialista indicó: “Tengo en mi mano tres monedas de las más buscadas de Franco. Son monedas de 5 pesetas, 25 pesetas y 50 pesetas. De estas hay muchísimas, pero la mayoría de ellas no tienen ningún valor".

Ruiz Calleja reveló que estas monedas “valen” debido a que se acuñaron en la primera exposición internacional iberoamericana de numismática y medallística que se llevó a cabo en Barcelona a finales de 1958. “Aquí aparece BA. Lo veis, ¿verdad? En las tres aparece BA en lugar de la estrella que debería aparecer en una moneda normal”, señaló.

El especialista indicó que estas monedas son “iguales” al resto de las monedas de cinco, 25 y 50 pesetas de Franco y son “queridas” por los coleccionistas y agregó que algunas pocas de ellas “llegaron a circular.”

En tanto, el experto concluyó que “por eso mismo, es posible aunque difícil encontrarlas en estos sacos de monedas que muchos tenemos que han dejado los abuelos”.

¿Cuánto valen las monedas de 5, 25 y 50 pesetas de la serie BA?

Según el sitio especializado en monedas antiguas Todocoleccion, se estima que las pesetas podrían alcanzar un valor de 168 euros en total.

Este valor refleja el interés creciente por las monedas históricas y su potencial en el mercado de coleccionistas.

Opciones para vender monedas antiguas por internet

Algunas personas que posean estas monedas en sus hogares pueden optar por venderlas a través de los siguientes sitios en línea:

Ebay

La página de subastas más prominente a nivel global. Además, dispone de una categoría específicamente dedicada a monedas y billetes, facilitando su venta.

Ebid

Esta plataforma de subastas se destaca en el ámbito digital y ofrece una sección denominada “Coins & Banknotes”. En este espacio, los usuarios pueden determinar el valor de sus monedas de manera precisa.

El Mundo de la Moneda

Este sitio web se especializa en la comercialización de monedas antiguas, así como en la provisión de productos necesarios para su conservación. Asimismo, cuenta con un foro que sirve como punto de encuentro tanto para expertos como para principiantes en el coleccionismo.