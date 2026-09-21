Mercadona lanzó un combo perfecto para hacer un regalo: un perfume y una crema corporal de pistacho por solo 6 euros. (Fuente: Freepik).

Mercadona ha incorporado a su catálogo de España un lote corporal de Deliplus que reúne dos productos con una de las fragancias que más destacan dentro de las propuestas actuales de cosmética: el pistacho.

El lote tiene un precio de 6 euros e incluye una fragancia y una leche corporal. Por sus características y presentación, se plantea como una alternativa para quienes buscan un pequeño detalle de cosmética para regalar o incorporar a su rutina diaria.

Pistacho, caramelo y sándalo: así es el aroma del lote de Mercadona

Mercadona lanzó un combo perfecto para hacer un regalo: un perfume y una crema corporal de pistacho por solo 6 euros. (Fuente: Pixabay).

La fragancia Pistacho Cream combina diferentes notas olfativas para conseguir un aroma dulce y cremoso, con un ligero punto avainillado. Sus principales notas son pistacho, sándalo y caramelo.

La combinación está presente tanto en la bruma como en la crema corporal, por lo que ambos productos pueden utilizarse de forma conjunta para mantener la misma fragancia durante la rutina de cuidado personal.

Una bruma de 250 ml para el pelo y el cuerpo

La fragancia Mist Pistacho Cream de Deliplus está diseñada para utilizarse tanto en el pelo como en el cuerpo. El frasco tiene una capacidad de 250 ml. El lote se completa con una leche corporal glitter de 100 ml, que permite combinar el cuidado corporal con la fragancia de pistacho y caramelo.

Mercadona lanzó un combo perfecto para hacer un regalo: un perfume y una crema corporal de pistacho por solo 6 euros. Mercadona

Mercadona somete sus cremas a más de 100 controles de calidad

Mercadona ha explicado en su sitio web que sus productos cosméticos pasan por diferentes controles antes de llegar a los establecimientos.

La compañía señala: “Con el objetivo de garantizar que todos nuestros productos cosméticos lleguen en perfecto estado a los clientes, realizamos más de 100 controles de calidad en el proceso de elaboración y contamos con la colaboración de laboratorios externos que chequean la calidad de todas nuestras cremas”.

Con este tipo de productos, Mercadona amplía su oferta de fragancias y cosmética corporal con propuestas centradas en aromas dulces y cremosos, pensadas para el uso cotidiano.