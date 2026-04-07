El cuidado de la piel sigue ganando protagonismo en las rutinas diarias, y cada vez son más los consumidores que buscan productos eficaces a precios accesibles. En este contexto, Mercadona ha logrado posicionarse en España con soluciones cosméticas que combinan ingredientes de alta calidad con un coste asequible. Uno de los productos que más interés ha despertado es el sérum potenciador regenerador, perteneciente a la línea facial Sisbela Reafirm Deliplus, diseñada para combatir los signos de la edad como arrugas, flacidez y falta de luminosidad. Su fórmula avanzada promete resultados visibles sin necesidad de recurrir a tratamientos costosos. El sérum potenciador regenerador es un tratamiento facial ultra concentrado que actúa como paso previo a la crema habitual, potenciando sus efectos. Está formulado con silicio orgánico y colágeno marino, dos activos clave que contribuyen a mejorar la estructura y firmeza de la piel. Según han mencionado en el sitio web de Mercadona, su función principal es preparar la piel para maximizar la eficacia de otros productos, especialmente la Crema Revitaliza y Reestructura de la misma línea. Gracias a su acción regeneradora y reparadora, favorece la producción de colágeno y elastina, elementos esenciales para mantener una piel firme y elástica. Está especialmente indicado para pieles con signos de envejecimiento, como arrugas o flacidez, aunque se recomienda evitar su uso en pieles sensibles. El sérum se comercializa en un formato de 30 ml, con un precio de 5,50 euros por unidad, lo que lo convierte en una de las opciones más competitivas dentro del segmento de tratamientos antiedad. Este producto puede adquirirse en tiendas físicas o virtuales de Mercadona, donde suele encontrarse en la sección de cuidado e higiene facial. Debido a su popularidad, es recomendable consultar la disponibilidad en el establecimiento más cercano.