La ley no prohíbe expresamente estacionar dos vehículos en una misma plaza. Sin embargo, esto no significa que cualquier disposición esté permitida.

Aparcar dos vehículos en una misma plaza de garaje puede ser legal en España si ambos caben dentro de los límites del espacio y no perjudican a otros propietarios. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) no establece un número máximo de vehículos por plaza, pero sí recoge obligaciones para garantizar el respeto a los derechos de los vecinos y el uso adecuado de las zonas comunes.

La clave está en las dimensiones de la plaza, las normas de la comunidad y las posibles molestias que la ocupación pueda causar. Si alguno de los vehículos invade espacios ajenos, obstaculiza la circulación o dificulta las maniobras de otros conductores, la situación puede dar lugar a una reclamación. Por eso, antes de denunciar al vecino, conviene comprobar qué establece la normativa y qué condiciones se aplican al garaje.

¿Qué dice el artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal?

El artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge las obligaciones de los propietarios. Entre ellas, el apartado a) establece el deber de respetar las instalaciones generales de la comunidad y los demás elementos comunes, mientras que el apartado b) exige mantener en buen estado el piso o local y sus instalaciones privativas, sin perjudicar a otros propietarios ni a la comunidad.

Aparcar dos vehículos en una misma plaza de garaje puede ser legal en España si ambos caben dentro de los límites del espacio y no perjudican a otros propietarios. Shutterstock

La ley no prohíbe expresamente estacionar dos vehículos en una misma plaza. Sin embargo, esto no significa que cualquier disposición esté permitida: ambos deben respetar los límites del espacio privado y no invadir las zonas comunes ni las plazas colindantes.

También es necesario revisar los estatutos y las normas internas de la comunidad, ya que pueden establecer condiciones específicas para el uso del garaje. En consecuencia, el número de vehículos no determina por sí solo si existe una infracción: lo relevante es que el estacionamiento respete las reglas aplicables y los derechos del resto de los propietarios.

¿Qué pueden hacer los vecinos si los vehículos molestan?

Si uno de los vehículos invade otra plaza, dificulta las maniobras o bloquea una zona de paso, lo recomendable es comunicar el problema al propietario y solicitar que corrija la situación. Si no hay acuerdo, el presidente de la comunidad o el administrador de fincas puede intervenir para revisar los hechos y las normas aplicables.

La ley no prohíbe expresamente estacionar dos vehículos en una misma plaza. Sin embargo, esto no significa que cualquier disposición esté permitida. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuando el conflicto persiste, el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal puede resultar relevante si existe una actividad prohibida por los estatutos o que resulte dañosa para la finca. La aplicación de este artículo depende de las circunstancias concretas, por lo que no basta con que un propietario tenga dos vehículos para justificar una reclamación.

Antes de iniciar acciones legales, conviene revisar los estatutos, comprobar los límites de la plaza y documentar las posibles obstrucciones. Las fotografías y otras pruebas pueden ayudar a acreditar el perjuicio, aunque la procedencia de una reclamación dependerá de los hechos y de la normativa aplicable.