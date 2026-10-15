Tirar colillas de cigarrillos al patio de una comunidad de vecinos puede generar conflictos y consecuencias legales en España

Tirar colillas de cigarrillos al patio de una comunidad de vecinos puede generar conflictos y consecuencias legales en España. La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, establece obligaciones para los propietarios y ocupantes de las viviendas, con medidas contra las conductas que causen daños al inmueble o molestias a otros residentes. Sin embargo, la norma no fija una multa automática por arrojar una colilla.

El alcance de las consecuencias depende de las circunstancias del caso, de los posibles daños y de las normas de convivencia de cada comunidad. Los propietarios pueden reclamar por los perjuicios que sufran y, cuando la conducta encaje en los supuestos previstos por la ley, recurrir a los mecanismos judiciales correspondientes.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre tirar colillas al patio?

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal prohíbe a los propietarios y ocupantes desarrollar actividades que estén prohibidas por los estatutos, que causen daños a la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Este precepto puede resultar relevante si el lanzamiento reiterado de colillas provoca suciedad, daños o molestias acreditables a otros vecinos.

Tirar colillas de cigarrillos al patio de una comunidad de vecinos puede generar conflictos y consecuencias legales Shutterstock

La norma establece que el presidente de la comunidad puede requerir a la persona responsable que cese de inmediato en esa conducta. Si el comportamiento persiste, el presidente puede iniciar una acción judicial de cesación, siempre que cuente con la autorización previa de la junta de propietarios y cumpla los requisitos legales.

Si el juez estima la demanda, puede ordenar el cese definitivo de la actividad y fijar una indemnización por los daños y perjuicios que correspondan. En los supuestos previstos por el artículo 7.2, también puede privar al infractor del derecho a utilizar la vivienda o el local durante un plazo máximo de tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Esta medida no se aplica de forma automática por arrojar una colilla.

¿Puede la comunidad imponer una multa económica a un vecino?

La Ley de Propiedad Horizontal no establece una cuantía específica para sancionar a quien arroje colillas al patio. Por tanto, no existe una multa general y automática por esta conducta en virtud del artículo 7.2. Las consecuencias económicas pueden derivarse de una indemnización por daños acreditados o de otras normas aplicables al caso concreto.

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El artículo 9.1 de la misma ley recoge, entre las obligaciones de los propietarios, el deber de respetar las instalaciones y los elementos comunes, utilizarlos de forma adecuada y evitar daños. También exige mantener la vivienda y sus instalaciones en buen estado para no perjudicar a la comunidad ni a otros propietarios, con la obligación de reparar los daños causados por descuido propio o de las personas por las que se deba responder.

Además, el artículo 6 permite que la comunidad establezca normas de régimen interior para regular la convivencia y el uso adecuado de los servicios y elementos comunes, dentro de los límites legales y estatutarios. Estas normas pueden servir para ordenar la convivencia, pero no habilitan por sí solas a la comunidad para imponer cualquier multa económica. Si las colillas causan daños en una terraza, un patio o un elemento común, los afectados pueden documentar los hechos y reclamar por los perjuicios que puedan demostrar.