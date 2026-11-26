La inteligencia artificial hace más urgente la necesidad de formular buenas preguntas, contrastar información y tomar decisiones en contextos de incertidumbre

En esta noticia La IA también obliga a repensar el talento

Cuando las fábricas comenzaron a incorporar motores eléctricos, muchas mantuvieron los sistemas de poleas y correas con los que transmitían la energía a sus máquinas. Habían cambiado la fuente de energía, pero conservaban la misma forma de producir. Para aprovechar realmente las posibilidades de la electricidad hubo que rediseñar la fábrica y repensar la organización del trabajo.

Más de un siglo después, corremos el riesgo de repetir ese error. Las empresas incorporan inteligencia artificial para automatizar tareas y ganar eficiencia, pero muchas lo hacen aplicando tecnología a procesos y modelos de negocio que siguen respondiendo a otra época.

Por eso, la transformación que promete la IA plantea un desafío profundamente humano. ¿Nuestros equipos cuentan con las habilidades necesarias para cuestionar lo que hasta ahora nos llevó a ser exitosos? ¿Y nuestras organizaciones les dan espacio para hacerlo?

La IA también obliga a repensar el talento

En Argentina, esta discusión adquiere especial relevancia, cuando sabemos que el 64% de los empleadores enfrenta dificultades para encontrar los perfiles que necesita. Frente a ese problema, conviene revisar tanto qué capacidades estamos buscando como la manera en que las identificamos.

La inteligencia artificial hace más urgente esa revisión. Formular buenas preguntas, contrastar información y tomar decisiones en contextos de incertidumbre son capacidades esenciales que requiere el talento en la era de la IA.

Esa necesidad también debería cambiar nuestra manera de identificar al talento. La experiencia sigue siendo valiosa, pero saber qué hizo una persona en el pasado no nos dice todo sobre cómo podría desenvolverse ante un problema que nunca enfrentó.

Paradójicamente, quienes nos dedicamos a reconocer el talento podemos terminar mirando a las personas solo a través de lo que un sistema sabe clasificar. La automatización puede agilizar tareas y ordenar información, pero sigue habiendo una última milla de la selección que exige detenerse en la singularidad de cada persona.

El potencial muchas veces asoma en una inquietud, en una reflexión inesperada, en una actividad extracurricular que alguien eligió hacer durante sus estudios, en un hobby, en un libro leído o en su forma de relacionarse con otros. Advertir esos indicios y profundizar en ellos requiere una atención que podemos perder si toda la conversación está orientada a completar los casilleros de un perfil.

Y de cara a 2027, necesitamos que esa mirada alcance también a quienes ya forman parte de nuestros equipos. Podríamos empezar por revisar cuánto potencial permanece oculto debajo de tareas repetitivas y objetivos arcaicos. Porque cambiar el motor no alcanza. Hoy, el desafío es que una tecnología capaz de ampliar nuestras posibilidades no termine reforzando una mirada estrecha sobre las personas.