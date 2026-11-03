El accesorio eléctrico se coloca sobre el colchón y permite calentar la superficie antes de acostarse.

Con la llegada de las temperaturas bajas a España, meterse en una cama helada se vuelve un suplicio nocturno. Para ese momento, Lidl ofrece por 22,99 euros el cubrecolchón térmico Sensiplast, un accesorio eléctrico que se coloca sobre el colchón y calienta la superficie de descanso antes de acostarse.

Lo que lo distingue es una zona de calefacción reforzada en los pies, una de las partes del cuerpo que más sufren el frío. Funciona conectado a la corriente y se regula con una unidad de control, desde la que se elige la intensidad del calor.

Este aparato apunta a quienes quieren una cama cálida sin recurrir a mantas y acolchados extra. Además de la rapidez para calentar, incluye funciones de seguridad y una funda que puede lavarse a máquina.

Un cubrecolchón que calienta rápido y le dice adiós a la cama fría

El cubrecolchón que vende Lidl permite despedirse de la cama fría con una potencia de entre 55 y 65 W que calienta de forma uniforme la superficie en poco tiempo. Cuenta con un modo de calentamiento rápido, pensado para alcanzar antes la temperatura elegida, y después se puede bajar a un nivel más suave.

El cubrecolchón térmico que ofrece Lidl por 22,99 euros. Captura de pantalla Lidl

La parte inferior concentra más calor para que los pies entren en calor antes. Según la descripción de la cadena, ese refuerzo ayuda a sentir calidez en todo el cuerpo y puede facilitar el sueño, sin sobrecalentar el resto de la superficie.

Las características principales del cubrecolchón Sensiplast

El modelo se vende a 22,99 euros y reúne estas características:

Mide aproximadamente 150 x 80 centímetros y pesa unos 875 gramos.

Tiene una potencia de entre 55 y 65 W y seis niveles de temperatura.

Incluye calentamiento rápido, con calor reforzado en la zona de los pies.

Su cable de alimentación llega a los 2,8 metros.

La funda se lava a máquina a 30 °C, en programa extradelicado.

El cubrecolchón térmico de Lidl promete noches más confortables para quienes buscan dormir mejor sin pasar frío. Shutterstock

Protección contra el sobrecalentamiento y apagado automático

El producto incorpora un sistema eléctrico de seguridad con protección contra el sobrecalentamiento. También permite programar el apagado automático en 1, 3, 6 o 12 horas, según los hábitos de sueño de cada persona.

Además, tras aproximadamente tres horas, el sistema baja solo los niveles más altos a uno medio, para mantener estables la temperatura y el consumo de energía. De este modo, la cadena asegura que el cubrecolchón puede dejarse encendido durante la noche de manera segura.

Cómo comprar el cubrecolchón térmico en Lidl Online

El proceso de compra en la tienda online resulta sencillo y se completa en pocos pasos: